Türkiye'de iki konser verecek

İspanyol Buika, 26 Ağustos'ta Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 27 Ağustos'ta ise İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıkacak.

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Flamenko, soul ve cazın harmanladığı müziği ile yani bir tarz oluşturan, birkaç kez Latin Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen sanatçı, 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Geleneksel Tropik Albüm' ödülünün sahibi olmuştu.

Aspendos ve Uniq Maslak'ta ilk kez sahneye çıkacak Buika, 2010'da '50 Harika Ses'ten biri olarak seçilmişti.