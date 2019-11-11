11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batıkent Çakırlar mevkisinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı'na katılacak. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul edecek.
"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliği, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinden saat 11.11’de törenle başlatılacak. Fidan dikme etkinliklerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde saat 11.00'de toplanacak.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapılacak H Grubu'ndaki son iki maç öncesi TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına aynı tesislerde yapacağı antrenmanla başlayacak.
HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın ve Manisa ile Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
PİYASALAR
Dolar, ticaret savaşında Trump'ın Çin'i yalanlayarak vergilerin tamamen geri çekilmeyeceğini söylemesi sığ piyasada kuru hareketlendirdi. Dolar/TL 11 Kasık'da 5.77 üzerini gördükten sonra 5.7670'e gevşedi. Piyasalarda bu hafta hem yoğun veri hem de haber akışı var. Gündemin en önemli maddesi Erdoğan ve Trump görüşmesi olacak. Aynı gün ABD'de Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları izlenecek. İçeride bütçe görüşmeleri, hazine ihaleleri ve işsizlik verileri beklenirken dışarıda ABD perakende satışlar, Çin sanayi üretimi, Euro Bölgesi enflasyon ve Almanya & Japonya büyüme rakamları takip ediliyor.
DOLAR - 5,77
EURO - 6,36
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