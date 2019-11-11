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Meteoroloji'den 6 il için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın ve Manisa ile Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

11.11.2019 - 07:17 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleri ile İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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