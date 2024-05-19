TEŞKİLAT

TRT 1 kanalının dizisi Teşkişat bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyenleri ile buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ne pahasına olursa olsun Kambur’u Türkiye’ye getirmeyi hedefleyen Ömer ve ekibi, hem karadan hem de havadan düşmanın yoğun takibindedir.

Ekip sahada mücadele verirken Neslihan da masada kozlarını paylaşır. Ömerlere en büyük destek ise havadaki Koral’dan gelince düşman daha fazla direnemez.

Şirketin en önemli unsurlarını ele geçiren Ömer’in yeni bir planı vardır. Bu plan her ne kadar riskli olsa da zaman aleyhine işlerken her şeyi göze almak zorunda kalır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:55 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"

08:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

09:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Puslu Yolculuk

13:35 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

16:05 Lingo Türkiye

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3'te 3

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:00 Beni Böyle Sev

05:45 Puslu Yolculuk