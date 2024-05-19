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        Haberler Kısayol Bugün televizyon ne var? 19 Mayıs Pazar TV yayın akışı ile bu akşam hangi dizi, film ve program var? Yargı, Korkusuz Korkak

        19 Mayıs Pazar akşamı TV'de neler var? Kemal Sunal'ın iki filmi ekranlarda!

        Haftayı keyifli bir şekilde kapatmak isteyenler için bu akşam birden fazla seçenek var! Birçok dizi yeni bölümleri ile ekrana gelecek, bunun yanı sıra Türk televizyonlarının efsanevi ismi Kemal Sunal'ın iki filmi de arka arkaya yayınlanacak. İşte, 19 Mayıs Pazar günü izleyebileceğiniz dizi, film ve programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:26
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        • 1

          YARGI

          Yargı, 94. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de olacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Yargı'nın 12 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan 93. Bölümünde Ilgaz'ın kayıp olması, başta Ceylin olmak üzere herkesi büyük kedere sürükledi.

          Ilgaz’ın, Yeliz’in peşine kararlı düşüşü, çok hızlı bir şekilde onu bir tuzağa doğru çekmektedir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında, kendisine has yöntemleri olduğunu herkesin bildiği ama bir türlü ete kemiğe büründüremedikleri bir psikopat durmaktadır.

          Kanal D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          08:30 Konuştukça

          09:30 Set Ekstra

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Taş Kağıt Makas

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Yargı

          00:15 İnci Taneleri

          02:30 Siyah Beyaz Aşk

          04:00 5N1K

          04:45 Bodrum Masalı

        • 2

          TEŞKİLAT

          TRT 1 kanalının dizisi Teşkişat bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyenleri ile buluşacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Ne pahasına olursa olsun Kambur’u Türkiye’ye getirmeyi hedefleyen Ömer ve ekibi, hem karadan hem de havadan düşmanın yoğun takibindedir.

          Ekip sahada mücadele verirken Neslihan da masada kozlarını paylaşır. Ömerlere en büyük destek ise havadaki Koral’dan gelince düşman daha fazla direnemez.

          Şirketin en önemli unsurlarını ele geçiren Ömer’in yeni bir planı vardır. Bu plan her ne kadar riskli olsa da zaman aleyhine işlerken her şeyi göze almak zorunda kalır.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:55 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"

          08:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

          09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

          09:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın

          09:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:45 Enine Boyuna

          13:00 Puslu Yolculuk

          13:35 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

          16:05 Lingo Türkiye

          17:30 Kod Adı Kırlangıç

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat

          23:55 3'te 3

          01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          04:00 Beni Böyle Sev

          05:45 Puslu Yolculuk

        • 3

          SURVIVOR ALL STAR

          Bu akşam saat 20.00'de Survivor All Star TV8 ekranlarında olacak. Yarışmaya en son veda eden isim Aleyna olmuştu.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:00 Tuzak

          08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

          09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

          16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Çarkıfelek

          03:30 Gençlik Rüzgarı

          04:15 Gazete Magazin

        • 4

          KİRLİ SEPETİ

          Kirli Sepeti 31. bölümüyle saat 20.00'de Now TV'de başlayacak.

          DİZİDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

          Songül tam Yavuz’un gerçek yüzünü ortaya çıkaracakken kendisini bile şüpheye düşürecek bir planın kurbanı olur. Hayriye’nin gözünü aşkı kör etmiştir. Songül’den artık bu işin peşini bırakmasını ister yoksa araları açılacaktır. Songül bunun üzerine Hayriye’nin mutluluğuna ortak olmaya karar verir ama içindeki sesi bir türlü susturamamaktadır. Hayriye, evin hanımı olarak vereceği ilk davet için Songül ve Medine ile beraber büyük bir yenilenmeye adım atarak saçını değiştirir. Fakat kuaförden çıktıktan sonra değişen tek şey saçları olmayacaktır. Songül’ün aksine Hayriye’nin mutluluğuna ortak olmak istemeyen Yasemin’in farklı planları vardır. Sonunda Hayriye ve Medine, Songül’ü dinlemediklerine pişman olacak mıdır?

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

          13:00 Kirli Sepeti

          16:00 Hudutsuz Sevda

          19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Kirli Sepeti

          00:15 Kızıl Goncalar

          03:00 Ruhun Doymaz

          05:30 Kefaret

          06:00 Bay Yanlış

        • 5

          KORKUSUZ KORKAK

          Kemal Sunal'ın efsanevi filmlerinden biri olan Korkusuz Korkak, bu akşam saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim2in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Bahar

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

          14:45 Sandık Kokusu

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Korkusuz Korkak

          21:45 Gerzek Şaban

          23:30 Korkusuz Korkak

          01:15 Bahar

          03:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

        • 6

          GERZEK ŞABAN

          Korkusuz Korkak filmi bittikten sonra SHOW TV ekranlarında nostalji kuşağı devam edecek ve 21.45'te Gerzek Şaban filmi başlayacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.

        • 7

          KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

          Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programının yeni bölümü bu akşam 20.00'de ATV'de olacak.

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:30 Dizi Tv

          12:20 Kuruluş Osman

          15:40 Kardeşlerim

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

          03:00 Kuruluş Osman

          05:40 Safir

        • 8

          ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

          Eğlence programı olan Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam Star TV'de, saat 20.00'de yayınlamacak yeni bölümüyle seyirci ile buluşacak.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Hanım Köylü

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 Yalı Çapkını

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 Yalı Çapkını

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Türk Müziği

          05:00 Güzel Köylü

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