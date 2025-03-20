Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Cuma okul var mı, hangi illerde okullar tatil oldu?
Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı, yağmura dönerken önümüzdeki günlerde birçok ilde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Kar yağışı beklenen illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarını çevrildi. Peki, "Bugün okullar tatil mi?" İşte 21 Mart Cuma okulların tatil olduğu iller listesi...
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Kar tatili olan iller listesi... Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, birçok kentte kendini hissettirdi. 20 Mart Perşembe günü yurt genelinde birçok kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilirken, bugün okulların durumu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Cuma okul var mı, yok mu, hangi illerde okullar tatil edildi?" İşte kar tatili olan iller...
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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Valilikler kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil ediliğini duyurdu. İşte 21 Mart Cuma okulların tatil olduğu iller ve ilçeler listesi...
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ORDU
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada " Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ilçemizin tamamında 21 Mart cuma günü okulların tatil olduğu açıklandı.
Açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ile Perşembe ilçelerinde ise bazı okullarda 1 gün eğitime ara verildiği kaydedildi.
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YOZGAT
Yozgat Valiliği, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Cuma günü 12 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Yozgat Valiliği, meteorolojik verilere göre il genelinde hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesinin beklenmesi, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ayrıca, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin, 21 Mart Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde ise meteorolojik verilere göre karar alınacağı belirtildi.
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ERZİNCAN
Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart Cuma günü öğlen saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gibi olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Ayrıca çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ve engelli çocuğu bulunan kamu personeli kadınlar ile engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin. de idari izinli sayılacakları ifade edildi.
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SİVAS
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.
Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart 2025 tarihinde ilçemiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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SAMSUN
Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İlçemizde seyreden olumsuz hava şartları ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 21 Mart 2025 Cuma günü tüm kademe ve türlerde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.
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GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı bildirildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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AMASYA
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.
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NİĞDE
Niğde'nin Çamardı ilçesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı eğitime bir süreyle ara verildi.
Çamardı Kaymakamlığı, bugün etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlamaya karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 21 Mart Cuma günü soğuk hava, yağışlı hava ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde Kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart Cuma tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.
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SİNOP
Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle bazı köylerde taşımalı eğitime bugün verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelindeki soğuk havanın bir süre daha etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda önleyici tedbir olarak merkez ilçeye bağlı Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eymir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli ve Kirençukuru köylerinde taşımalı eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildiği kaydedildi.
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KONYA
Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle, Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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KARAMAN
Karaman'da ise Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildi. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personeller de 1 gün idari izinli sayılacak.
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KIRŞEHİR
Kırşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kırşehir'de bugün beklenen buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kırşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.
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