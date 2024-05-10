10 Mayıs Bugün okullar tatil mi, öğretmenler derse girecek mi, yoklama alınacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı!
Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrenci tarafından öldürülmesi sonrasında tepkiler sürüyor. Öğretmenlerin şiddete karşı eylem yapacağı iddiaları sonrası gözler 10 Mayıs bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtına çevrildi. Okullar tatil edildi iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sendika üyeleri bu olaya tepki olarak 1 günlük iş bırakma eylemi yapmaya karar verdiler. Peki Bugün okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı, öğretmenler derse girecek mi, yoklama alınacak mı? İşte MEB açıklaması
- 1
İstanbul Eyüpsultan’da lise müdürünün öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürmesi gündemde yer edinmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dün yaptığı son dakika açıklamasıyla "okullar tatil edildi" iddialarına yanıt verdi. Peki Bugün okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı, öğretmenler derse girecek mi? İşte MEB son dakika duyurusu ile okullarda son durum
- 2
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dün yaptığı son dakika açıklamasıyla "okullar tatil edildi" iddialarına yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların bugün tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, bugün okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim çalışanlarının, kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı acil olarak caydırıcı nitelikte yasal düzenleme beklediklerini bildirmişti. Türk Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki amacıyla, dün okullarda ilk derse girmemişti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu olayın ardından (9 Mayıs Perşembe) dün bakanlıkta eğitim sendikalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Tekin, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"ŞİDDET VE BASKIYI KABUL ETMEYECEĞİZ"
İbrahim Oktugan’ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” diyen Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik hiçbir baskı ve şiddeti kabul etmeyeceklerini vurguladı.
- 3
"ÖĞRETMENLERE YÖNELECEK HİÇBİR BASKI VE ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"
Bakan Tekin; bir eğitimci, bir baba ve bir vatandaş olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin güven içinde eğitim görebilmeleri, öğretebilmeleri için gereken her şeyi yapmak konusunda kararlı olduklarını bildirdi.
"Öğretmenlerimize yönelecek hiçbir baskı ve şiddeti asla kabul etmeyeceğimizi, öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi buradan bir kez daha tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." diyen Tekin, yaşanan acı olayın eğitim camiası olarak derinlemesine mücadele ettikleri bir konu olan eğitimde şiddetin kökünü kazıma çabalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.
Bu soruna çözüm üretmenin topyekûn ve kararlı bir mücadele ile mümkün olduğuna işaret eden Bakan Tekin, "Bizler bu konuda alınması gereken bütün tedbirleri bugüne kadar almaya çalıştık, almaya devam edeceğiz ancak bu konuda velilerimizden, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından ve kısacası tüm paydaşlarımızdan bize destek olmalarını, kendi sorumluluklarını daha özenli bir biçimde yerine getirmelerini özellikle istirham ediyoruz." diye konuştu.
Bakan Tekin, öğretmen başta olmak üzere ailesine, topluma ve milletine saygıyı emreden geleneğe ve değerlere, eğitim öğretim süreçlerinin içinde daha belirgin bir biçimde yer vermeyi önemsediklerini söyledi.
Öğretmenlerden de bir beklentisinin bulunduğunu dile getiren Bakan Tekin, "Aramızdaki her türlü fikir, düşünce ayrılıklarını, yaşam tarzı farklılıklarını bir tarafa bırakarak mesleğimizin onuruna ve meslektaşlarımızın hukukuna bir milyondan fazla mensubu bulunan bir aile havasında hep beraber sahip çıkalım." dedi.
-
- 4
KANUN TASLAĞININ DETAYLARINI PAYLAŞTI
Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere şiddetle ilgili yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi.
Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinin ardından yeni bir hazırlık yürüttüğünü ve sürecin devam ettiğini hatırlatan Bakan Tekin, bu çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere taslakta yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin bu sürece sahip çıkacağından eminim."
Bakan Tekin, bu süreçte her bir öğretmenin yanında olacaklarını belirterek, "Onların sorunlarına kulak vermek, onların sesi olmak bizim en önemli görevimiz olacak. Onlara yönelik şiddeti asla ve asla kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi her ortamda dile getireceğiz. Bu minvalde çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.
Şiddete uğrayan eğitimcilerle ilgili farkındalığı, duyarlılığı artırmak yönündeki çabalarından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Ancak bu süreçte bazı öğretmen arkadaşlarımızın yayınlanan görüntülerden kişisel hak ve hukuklarının ihlal edildiğinden veyahut başka tür şiddet olayları açısından hedef gösterilme riski bulunduğundan dolayı bu konudaki görüntülerde ve haberlerde biraz daha bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasını özellikle istirham ediyorum. Bu konuda sizin yapacağınız yayınların, oluşturacağınız medya havasının bizim açımızdan çok önemli olduğunu ve bu anlamdaki desteklerinizi her daim beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum."
"SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUM"
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Bakan Yusuf Tekin'in davetini önemsediklerini, söz konusu eğitim çalışanlarının canı olduğunda hiçbir ayrılık gözetmeden bu konuda ortak hareket etmeyi son derece önemli bulduklarını belirtti.
Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarının geçen dönem yapıldığında, şiddete ilişkin düzenlemeyi ısrarla istediklerini ancak genel kurul aşamasında muvaffak olamadıklarını söyleyen Yalçın, "Sayın Bakanımızın az önce meslek kanununa ilişkin özellikle düzenleme konusundaki paylaştığı kısmı son derece kıymetli buluyorum ve bunun takibini ısrarla bizler de yapacağız." dedi.
Toplantının ardından TBMM önünde eğitimde şiddete ilişkin basın açıklaması yapacaklarını hatırlatan Yalçın, ayrıca yarın 81 ilde iş bırakacaklarını ifade etti.
Yalçın, Eyüpsultan'da bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan'a rahmet dileyerek, tüm eğitim camiasına başsağlığı diledi.
"ÖĞRETMENE VERDİĞİMİZ DEĞER ASLINDA ÇOCUKLARIMIZA VERDİĞİMİZ KIYMETTİR"
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da İbrahim Oktugan'a rahmet dileyerek, bu şiddetin son olmasını arzu etti.
Bakan Tekin'in konuşmasında ifade ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eğitimde şiddeti önlemeye yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Geylan, "İnşallah, meclis aşamasında süreç inkıtaya uğramaz. Bir daha böyle elim hadiselerin yaşanmasına engel olacak tedbirler hayata geçer." diye konuştu.