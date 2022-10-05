Bu akşam oynanacak maçlar gündemdeki yerini aldı. Futbol severler bugünkü maçların hangi kanalda ve saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? 5 Ekim 2022 bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi...