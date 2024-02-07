Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 7 şubat Çarşamba günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...