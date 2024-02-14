Plan yapacaklar dikkat! 14 Şubat bugün hava nasıl olacak?
14 Şubat Çarşamba günü ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 14 Şubat Çarşamba bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...
Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde ve yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve ülke genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 14 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa hava durumu hakkında merak edilenler...
14 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da bugün yağmur yağışı etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 12 derece arasında değişecek.
Bugün Ankara'yı da yağmurlu hava bekliyor. Başkent soğuk bir gün geçirecek ve termometroler 8 dereceye kadar düşecek.
İzmir ise bugün rüzgarlı olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı 9 ile 17 derece arasında seyredecek.
TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin 14 Şubat Çarşamba gününe dair yayımladığı hava durumu raporuna göre; bugün ülke genelinde yağmur yağışı hakim olacak. Ardahan'da ise kar yağışı beklenirken termometreler -4'ü kadar görecek. Öte yandan Trabzon bulutlu 22 derece ile en sıcak ilimiz olacak.