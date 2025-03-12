Bugün hava nasıl olacak? 12 Mart Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Mart ayının gelişiyle birlikte Türkiye sıcak havaların etkisi altına girdi. Bazı kentlerde Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları görülmeye başlandı. İTÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un da bugünden itibaren 1 hafta boyunca çöl tozlarının etkisi altında kalacağını bildirdi. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 12 Mart Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminlerine göre; sıcaklıklar Türkiye genelinde artmaya başlıyor. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 12 Mart Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey kesimleri sağanak yağışlı
ANKARA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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