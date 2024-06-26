Bugün kimin maçı var? 26 Haziran Çarşamba EURO 2024 bugünkü maç programı
Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında üçüncü ve son maçlar oynanıyor. Dün C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka son 16 turuna kalmayı garantiledi. Öte yandan D Grubu'nda Avusturya süpriz bir şekilde lider olurken Fransa grubunu ikinci sırada tamamlayarak tur atladı. Nefes kesen maçlara sahne olan turnuvada bu akşam F Grubu ve E Grubu'nda ikişer kritik karşılaşma oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda? İşte, 26 Haziran EURO 2024 bugünkü maçları...
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna yükselirken B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya tur atlayan taraf oldu. C Grubunda İngiltere ve Danimarka tur atlarken D grubu'nda Avusturya ve Fransa son 16'ya yükseldi. Maçların tamamlanmasının ardından gözler E ve F Grubu maçlarına çevrildi. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 26 Haziran Çarşamba EURO 2024 bugünkü maçları...
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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Grup E:19.00 Slovakya- Romanya
Slovakya- Romanya maçı 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Frankurt Arena'da oynanacak olan maçı Alman hakem D. Siebert yönetecek.
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Grup E:19.00 Ukrayna- Belçika
Stuttgart Arena'da oynanacak olan Ukrayna- Belçika maçı 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem A. Taylor yönetecek.
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Grup F:22.00 Gürcistan- Portekiz
Arena AufSchalke'de oynanacak olan Gürcistan- Portekiz maçı 22.00'da başlayacak ve mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem S. Scharer yönetecek.
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Grup F:22.00 Çekya- Türkiye
Çekya- Türkiye maçı 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Almanya'nın Hamburg takımının ev sahipliği yaptığı Volksparkstadion'da oynanacak olan karşılaşmada Rumen hakem I. Kovacs düdük çalacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Milli takımımızın ve rakibi Çekya'nın mücadeleye şu kadrolarla çıkması bekleniyor.
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Ahmetcan, Ferdi, Hakan, İsmail, Barış Alper, Arda, Kenan, Cenk
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil
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