Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlansa da en yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu özel günde annesini onurlandırmak ve mutlu etmek için sürpriz yapmak isteyen vatandaşlarımız Anneler Günü tarihini araştırıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor? İşte Anneler Günü tarihi...