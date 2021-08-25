Bücür filmi oyuncuları kimdir? Bücür konusu nedir? Merak konusu oldu. Bir aile filmi olan Bücür filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

Dolunay Soysert

BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Komedi filmi Bücür, 2018 yılında vizyona girdi ve çekimleri İstanbul, Bayrampaşa ve Miniatürk’te gerçekleşmiştir.

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul’un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge’ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.