Bu resim sayesinde bilinçaltınızla konuşun! İlk gördüğünüz şey hakkınızda çok şey söylüyor
Bilinçaltı, kişiye semboller aracılığı ile mesajlar verir. Kişi, fark etmese bile yaptığı seçimler aslında derinlerde yatan düşüncelerin bir yansımasıdır. Bu yüzden basit bir resimde bile ilk gördüğünüz şey, aslında sizin bile bilmediğiniz düşünceleri yansıtabilir.
- 1
Bu resme baktığınızda ne görüyorsunuz? Cevabınızı seçtiyseniz analizlere geçelim.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimse veriye dayanmaz.
- 2
İLK KIZI GÖRDÜYSENİZ;
Çocukluğunuzdan beri bastırılmış korkularınız olabilir. Bir çocuğun zihninde onu etkileyebilecek birçok farklı olay vardır. Ancak bunlar doğru şekilde açıklanmazlarsa yetişkinlikte bağımlılık, korku, uygunsuz arzular, bilişsel kalıplar gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir.
Duygusal gelişiminiz için annenizle olan ilişkiniz önemlidir. Annenizden uzakta çok fazla zaman geçirmek zorunda kaldıysanız veya büyürken çok fazla sevgi görmediyseniz, bilinçsiz korkularınız olması muhtemeldir. Bu, karar verme ve sorumluluk alma yeteneğini etkileyebilir.
Bu aynı zamanda bebekken, perinatal aşamada, hatta doğum veya gebelik sırasında da gerçekleşebilir.
- 3
İLK KELEBEĞİ GÖRDÜYSENİZ;
Kelebek genellikle pozitifliği sembolize eder. Ancak biraz daha karanlık bir yerden gelen bilinçsiz bir anlam taşır. Bilinçdışı korkunuz, fırsatları kaçırmakla ilgili olabilir. Ayrıca artık yanınızda olmayan insanlarla ilgili hissettiğiniz hüznü bastırmış olabilirsiniz.
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- 4
İLK AHUDUDUYU GÖRDÜYSENİZ;
Bu resimdeki görüntüdeki ahududu merkeze yerleştirilmiştir ve meyvenin gerçek boyutundan daha büyüktür, bunun nedeni ise kalbi temsil etmesidir. Bu aşkın sembolüdür.
Ancak ahududuyu ilk gördüyseniz aradığınız şeyin cevabının aslında kalbinizde olduğu anlamına gelir. Bilinçdışı korkunuz, farkında olmadan sevgiye direnmenizden kaynaklanmaktadır.
- 5
İLK ÖRÜMCEK GÖRDÜYSENİZ;
İnsanlar arasında en yaygın korkulardan biri örümcek korkusudur. Aslında bu, bizi çevreleyen küçük tehlikelere karşı tetikte kalmamıza yardımcı olan bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Ancak semboller söz konusu olduğunda örümcek, çevrenizin güvende olmamasından dolayı korkabileceğinizi gösterir.
Bu figür, kendinizi bir ortamda güvende hissetmediğiniz anlamına gelir. Her zaman ayrıntıları kontrol edersiniz ve genelde tehlikeli bir şey bulursunuz. Bu da etrafınızdaki güzellikleri ve mutlu anları görmenizi engeller. Büyük ihtimalle her hareketinizi gereğinden fazla düşünüyorsunuz.
- 6
İLK AĞAÇLARI GÖRDÜYSENİZ;
Ağaç önemli bir psikolojik semboldür. Aslında kişinin ağacı kağıt parçasının neresine çizdiğine bağlı olarak ruhu değerlendirebilen psikanalitik testlerde de kullanılıyor. Ancak şu anda ağaç köklerimizi simgelediği için daha derin bir anlam taşır.
Köprü oluşturan ağaçlar, hâlâ çözemediğiniz bir iç çatışma yaşıyor olabileceğiniz anlamına gelir. Yani bu, bilinçsiz bir duygusal bölünmeyi kabul etme korkunuz olduğunu gösterebilir. Kendinizle bütünleşmeye direnmenin gölgesi etrafında kimliğinizi geliştiriyorsunuz.
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- 7
İLK OYUNCAK AYILARI GÖRDÜYSENİZ;
Çocukluğumuzda çoğumuz oyuncak ayımıza sarılarak teselli buluruz. Sıcaklığın, güvenliğin ve anlayışın olduğu bir yer gibi. İşte bu yüzden oyuncak ayı, sizi koşulsuz olarak anlayabilecek bir arkadaşınızı temsil eder.
Ancak görseldeki oyuncak ayılar biraz çarpık ve eğer onları ilk önce gördüyseniz, bu sizin hakkınızda çok ilginç bir şey söylüyor demektir. Aslında korkmaktan korkuyorsunuz. Bu büyük ihtimalle çocukluğunuz sırasında korktuğunuz ama kendinizi rahatlatacak hiçbir şeyin olmadığı bir dönemde meydana gelen bilinçsiz bir travmadan kaynaklanıyor.
- 8
İLK ÖNCE KAFATASINI GÖRDÜYSENİZ;
İlk kafatasını gördüyseniz ve önemli sorunlarla karşı karşıyaysanız, karar vermekte zorlanacağınız anlamına gelebilir. Bunun nedeni özgüveninizin düşük olması olabilir; büyük ihtimalle bir sonraki adımı atıp doğru şeyi yapacak kadar kendinize güvenmiyorsunuz.
Benlik saygınızla ilgili sorununuz; başarılarınız nedeniyle ebeveynleriniz veya yakın arkadaşlarınız tarafından hiçbir zaman takdir edilmemeniz ve hiçbir zaman yeterince iyi olmadığınızı düşünmeniz olabilir.
Kaynak: BrightSide