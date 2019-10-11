İstanbul’da, evde geçirmiş olduğu kaza sonucu taksici çağıran Aysel Yaşar (32) , iddiaya göre minik bebeği ve arkadaşı ile binmiş olduğu taksi şoförünün kendisini ters yöne soktukları gerekçesiyle hakaret küfürlerine maruz kaldı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Aysel Yaşar, evde geçirdiği kaza sonucu hastaneye gitmek için çağırdığı taksici ile yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hakaret ve küfürler eden taksici büyük tepki çekti. Yaşadığı şoku Habertürk'e anlatan Aysel Yaşar, "Geçtiğimiz gün evde temizlik yaptığım esnada düştüm ve ayağımdan yaralandım. Kan kaybı oluşması nedeniyle, hemen taksi durağını aradık. Güvenilir bir taksi gelsin diye. Fakat taksi durağında araç olmadığı için bana yardıma gelen komşum caddeye inip bir taksi çevirdi. Sokağımız yaklaşık bir 100 metre ters yön, yürüyemediğim için taksinin mecburen sokağımıza girmesi gerekiyor. Bunu arkadaşım taksiciye belirtti oda bizi gelip aldı. Minik bebeğim arkadaşımın kucağındaydı. Ben arkada ayağımı uzatarak oturduğum için onlarda öne geçmek zorunda kaldılar. Hakaretler biz araca biner binmez başladı. Beni ters yöne soktunuz diyerek bağırmaya başladı" dedi.

'YOL BOYUNCA HAKARET'

Hastane ile evi arasındaki mesafenin 10 dakika olduğuna dikkat çeken Yaşar, "Kısa bir mesafe olmasına rağmen yol boyunca taksici bize hakaretlerde bulundu. Gerekçesi ise bizim kendisini ters yöne sokmamız. Ters yöne girerken karşıdan gelen bir araç iddiasına göre taksiciye küfür etmiş, bu da ben bunları nasıl kaldırırım diyerek iki kadına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Ben dayanamayıp inmek istesem de arkadaşım biran önce hastaneye ulaşmamız gerektiğini belirterek beni sakinleştirmeye çalıştı. Arkadaşım Allah rızası için yapma demesine rağmen bu defe Allah'a küfür etmeye başladı" şeklinde konuştu.

'NEREYE ŞİKÂYET EDERSEN ET'

Adamın gözünün döndüğünü ifade eden Yaşar, şunları söyledi: "O zorlu yolculuk sonunda hastaneye geldiğimizde acil kapısı müsait olmasına rağmen bizi orada indirmesi gerekirken, 'oraya giremem' deyip hastanenin caddesinde bıraktı. Gider gitmez de, 'Allah belanızı versin, sizi almayacaktım, insanlara iyilik yaramaz' diyerek bağırdı. Seni şikâyet edeceğim dediğimde ise 'istediğin yere şikayet et' diye bağırdı bana. Yani 'nereye şikâyet edersen et başıma bir şey gelmez' demek istedi. Aslında demek istediği tam şu biz bu magandalığı yıllarca sürdürüyoruz. Bizim başıma hiç bir şey gelmiyor demek aslında. Biri bana seni şikâyet edeceğim dese ve suçlu olduğumu bilsem korkarım. Ama bu adamlarda öyle bir durum yok maalesef.

Birçok yere şikâyette bulundum. Taksiciler odasına, esnaf odasına, İBB Beyaz Masa'ya ve her yere şikâyetlerimi bildirdim. Daha sonra sosyal medyada paylaştım. Biz iki kadın olarak o araçta çok korktuk, bebeğime vurmasından çok korktum. Bugün sabah ise Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu beyefendi beni aradı, aracın bağlandığını ve şoförün şoförlük kartının da alındığını söyledi. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım ve olayın takipçisi olacağım."

EYÜP AKSU: ŞOFÖRÜN KARTI ASKIYA ALINACAK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, Habertürk'e yaptığı açıklamada, söz konusu taksinin belli bir süre trafikten men edileceğini belirterek, "Araçta çalışan şoförün 'Toplu Taşıma Araç Kullanım Belgesi' belli bir süre askıya alınacak. Hatayı yapan kesinlikle cezasız kalmayacak. Olayı takip ediyoruz. Camia adına Aysel hanımdan özür diliyoruz” dedi