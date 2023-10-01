Bu kritik yaşa dikkat! Kalp hastalığı riskiniz artıyor
Yaş ilerledikçe bir dizi sağlık hususu da beraberinde gelir. Akılda tutulması gereken en önemli şeylerden biri kalp sağlığıdır. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kardiyovasküler hastalıklar Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen ölüm nedenidir. Circulation dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir araştırma, en yaygın kalp hastalığı türü olan koroner kalp hastalığının 2021 yılında 375.476 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu gösterdi.
- 1
Yaşlandıkça vücudumuz kardiyovasküler sistemimizi etkileyebilecek fizyolojik değişikliklere uğrar ve bu da onu çeşitli sağlık sorunlarına karşı daha duyarlı hale getirir. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (NIA), 65 yaş ve üstü yetişkinlerin gençlere göre kardiyovasküler hastalıklara yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu bildirmektedir.
- 2
Yaşlanmanın kalbinizi ve ilgili riskleri nasıl etkilediğine dair fikir edinmek, iyi kalp sağlığını korumaya yönelik olumlu ve proaktif bir adımdır. Doğru bilgilerle, kalbinizi korumaya yönelik önleyici tedbirleri benimseyerek kalbinizin sağlığının sorumluluğunu üstlenebilir, kalbinizin yaşlandıkça güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz.
- 3
KALP HASTALIĞI VE YAŞLANMANIN KARMAŞIKLIKLARI
Kalp hastalığı, koroner arter hastalığı, kalp ritmi bozuklukları ve kalp kapakçık sorunları gibi kalbi ve onun düzgün çalışma yeteneğini etkileyen çok sayıda tıbbi durumu ifade eden bir şemsiye terimdir. Bu koşullar hafiften şiddetliye kadar değişebilir ve kişinin genel sağlığını önemli ölçüde etkileyebilir.
-
- 4
Kalp hastalığı her yaştan insanı etkileyebilse de yaşlandıkça daha yaygın hale gelir ve endişe verici hale gelir. Yaşlandıkça vücudumuz bir dizi değişikliğe uğrar. Bu değişikliklerin bazıları zamanın yıpranmasına ve yıpranmasına verilen doğal tepkilerdir, diğerleri ise yaşam tarzı seçimlerinden etkilenir.
- 5
MedlinePlus'a göre, kalbe kan sağlayan arterler esnekliklerini kaybediyor, bu da yağ birikintilerinin birikmesi ve arterlerin daralması riskini artırabiliyor. Bu, kalp hastalığına yol açabilir ve kalbin düzgün çalışmasını zorlaştırabilir. Kalbin kas duvarları da daha az elastik ve kalın hale gelebilir, bu da kalbin etkili bir şekilde kan pompalamasını zorlaştırır.
- 6
Cleveland Kliniği'ne göre yüksek tansiyon, yaşlandıkça sık karşılaşılan bir diğer sorundur ve kalbi zorlayabilir. Ulusal Yaşlanma Enstitüsüne göre kolesterol seviyelerimizdeki değişiklikler de yaşla birlikte yaygındır ve bu da kalp hastalığına daha fazla katkıda bulunabilir. Kötü beslenme, egzersiz eksikliği ve sigara içmek gibi sağlıksız yaşam tarzı seçimleri de zamanla kalp sağlığını önemli ölçüde etkileyebilir.
-
- 7
KALP SAĞLIĞINIZI KORUMANIN YÖNTEMLERİ
Kalp sağlığınızı korumak ve sürdürmek için atabileceğiniz birçok adım var. Yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl, yağsız protein ve yüksek lifli gıdalar içeren besleyici bir diyet yemektir. Doymuş ve trans yağları, sodyumu ve ilave şekerleri sınırlamaya çalışın. Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumak da kalp sağlığı için çok önemlidir.
- 8
Egzersiz kan basıncını düzenlemeye, dolaşımı iyileştirmeye ve kardiyovasküler kondisyonu artırmaya yardımcı olabilir. Amerikan Kalp Birliği'nin önerdiği şekilde, her hafta en az 1/2 saat orta yoğunlukta veya 75 dakika yüksek yoğunlukta aerobik aktivite yapmaya çalışın.
- 9
Kronik stres kalbinize zarar verebilir; bu nedenle stresi yönetmeye ve duygusal sağlığınızı geliştirmeye yardımcı olmak için meditasyonu, yogayı, derin nefes egzersizlerini veya farkındalığı denemeyi düşünün.
-
- 10
Sigara içiyorsanız, bırakmak kalbinizi korumak için yapabileceğiniz en etkili şeylerden biridir. Ve eğer alkol tüketiyorsanız bunu ölçülü yapın.
- 11
Önerilen sağlık muayenelerine uymayı da unutmayın. Risk faktörlerinin ve durumlarının erken tespiti, zamanında müdahale edilmesini sağlayabilir.
- 12
Son olarak, kalple ilgili durumları veya risk faktörlerini yönetmek için sağlık uzmanınız tarafından reçete edilen ilaçları aldığınızdan emin olun.
-
- 13
Kalp sağlığınızı değerlendirmek ve önleyici tedbirler ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda kişiselleştirilmiş rehberlik almak için onlara düzenli olarak danışın.