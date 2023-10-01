Bu kritik yaşa dikkat! Kalp hastalığı riskiniz artıyor

KALP SAĞLIĞINIZI KORUMANIN YÖNTEMLERİ

Kalp sağlığınızı korumak ve sürdürmek için atabileceğiniz birçok adım var. Yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl, yağsız protein ve yüksek lifli gıdalar içeren besleyici bir diyet yemektir. Doymuş ve trans yağları, sodyumu ve ilave şekerleri sınırlamaya çalışın. Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumak da kalp sağlığı için çok önemlidir.