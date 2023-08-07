Bu kişiler kendilerine takıntılı! İşte en kibirli burçlar
Hepimizin aynadaki yansımasına bakmaktan, özçekimler yapmaktan ve burada somurtkan dudaklarla, kendinden emin görünmekten vazgeçemeyen bir arkadaşı mutlaka vardır. Tabii ki çoğumuz sosyal medya paylaşım tuzağına düşmekten kurtulamıyoruz ve telefon kameralarımız çoğu zaman selfie modunda olabilir. Belki de biraz kibirli olmanın bir sakıncası yoktur!
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Ne de olsa insanlar doğal olarak bencil bir türdür; öyle olmasaydık hayatta kalamazdık. Ayrıca, kendine takıntılı olmak o kadar da kötü olmayabilir. Psikolojinin kurucu babalarından biri olan Erich Fromm'a göre, toplum kendini sevmeyi bencillik olarak kınamamalı. Fromm, 1939'da yazdığı "Bencillik ve Öz-Sevgi" başlıklı bir denemede, kültürel tabuların her türlü kendini sevmeyi ve kendine ilgi duymayı şeytanlaştırdığından yakınıyordu. Psychology Today'e göre, sadece biraz bencil olmak sorun değil, aynı zamanda oldukça sağlıklı!
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Ancak bazılarımız diğerlerinden daha bencildir ve belirli burçlara sahip olanlarımız, kendini takıntı ölçeğinde daha yüksek puan alma eğilimindedir. Öyleyse hangi işaretler çizelgelerin dışında ve hangileri daha özverili tarafta? En az boşuna olan işaretlerden geri sayım, hepimizin kendilerini sevdikleri kadar sevmeyi sevdiği bir işaretle başlar. İşte en kibirli burçlar…
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Ateşli Koç
En vahşi, en güçlü zodyak işaretlerinden biri Koç burcudur. Gerçek bir doğa gücü olan bu burca sahip insanlar o kadar heybetlidir ki, varlıklarını görmezden gelmek zordur. Ortama girdiklerinde siz anında büyülenirsiniz. Bir Koç, görünüşleri, başarıları ve oldukları her şeyle o kadar takıntılı bir gurur duyar ki, bunu onların canlı auralarında ve enerjilerinde hissedebilirsiniz.
Bir Koç her zaman bir veya iki özçekim yapacaktır, ancak kibirleri kendini en çok onaylamaya ihtiyaç duymadıkları için gösterir. Değerlerini bilirler ve sosyal ortamlarda başarılı olsalar da aslında başkalarının onayına ihtiyaç duymazlar. Bu, kesinlikle insanları memnun etmedikleri için bazen onları toksik hale getirebilir; onayına ihtiyaç duydukları tek kişi kendileridir ve kişisel hedeflerine ulaşana kadar asla dinlenmezler. Bir Koç burcunun başka kimsenin fikrinin önemli olmadığını düşündüğü için kimsenin onayını aramadığı kolayca iddia edilebilir ve bu doğrudur. Bir Koç, başkalarını sevgisiyle çarpacak ama çok azını eşit olarak tutacak.
Bir Koç kararlı, iyimser ve tutkulu bir alıcıdır ve hedeflerine ulaşmak için çok agresif olabilir, bu yüzden kendilerini bir numara olarak tutmaları ve istediklerini elde etmeleri söz konusu olduğunda yollarından çekilseniz iyi olur.
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Konuşkan İkizler
Yüksek enerjili İkizler harika düşünürler ve meraklı doğaları, bir dizi konuda çok bilgili oldukları anlamına gelir. Büyülendikleri bir konu hakkında konuşurken o kadar güzel sözler söylerler ve kendilerine güvenirler ki, söylediklerine inanmamak elde değildir. Onlarla bir tartışmayı kazanmak zor. Ancak dikkatli olun bunun, gerçek bilgi tabanlarından çok, herkesten daha iyi olmaya yönelik doyumsuz ihtiyaçları ile ilgisi vardır.
Bir İkizler burcunun kibri, fiziksel görünüşlerine hayran olmaktan çok zihinsel egolarını okşamakla ilgilidir. Bütün gün aynaya iki kez bakan veya özçekim yapan biri olmayabilirler, ancak bir İkizler durmadan kendileri hakkında mutlu bir şekilde konuşacaktır. Kendi uğraşlarına o kadar takıntılı olabilirler ki, bir İkizler burcuyla sohbet etmek yerine, drama ve abartı ile tamamlanmış bir Shakespeare monologunun alıcı tarafındaymışsınız gibi hissettirebilir.
Ve onların monologlarını bölmenin asla kabul edilmediğini bilmelisiniz. Elbette, kendi dramanızı oluşturabilirsiniz, ancak bir İkizler'in draması sizinkinden çok daha ağır basar. Her ne yaşıyorsan, onlar da daha güçlü ve daha sert. Bir ödül kazandın mı? Üç tane kazandılar. Kek pişirebilir misin? Sadece üç malzemeyle Michelin yıldızına layık beş çeşit yemek hazırlayabilirler. Bu kazanamayacağın bir yarışma.
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Hırslı Oğlak
Oğlaklar çalışkan ve disiplinlidirler ve iş hedeflerine ulaşmaya geldiğinde diğerlerinden farklı olarak azim ve sebat gösterirler. Başarı takıntılı ve bunu başarmak için ne kadar çok çalıştıklarını gösterme takıntılı Oğlaklar, bazen tükenmişliklerini bir onur rozeti olarak takarlar. Gösterişli kişilikleri olduğu bilinmese de, yine de beğenilmeyi ve kıskanılmayı seviyorlar ve bu, gıpta ile bakılan statüye ulaşmak için güçlerinin sonuna kadar çalışmak anlamına geliyorsa, öyle olsun. Yoğun bir şekilde iş odaklılar ve çok, çok ciddiler.
Bu kibir için poster çocuğu gibi gelmese de Oğlaklar kendi hayallerine ve hedeflerine o kadar odaklanırlar ki bencil ve düşüncesiz görünebilirler. Kendilerine ve kişisel misyonlarına o kadar takıntılıdırlar ki, ihtiyaçlarına sadık kalmak her şeyden ve herkesten önce gelir. Ve tarif edilen diğer zodyak işaretleri kadar dıştan kibirli olmasalar da, Oğlaklar hala ellerinden gelenin en iyisini yapma ihtiyacı hissediyorlar. Bozulmamış bir görünüme sahip olmak onlar için çok önemlidir. Sonuçta iş ahlakları onları olmaları gereken yere getirir, ancak kusursuz, çarpıcı görünümleri de ilgi odağı olmalarını sağlar.
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Kendini beğenmiş Kova
Zodyakın su taşıyıcısı yaşam tutkunu ve yolculuk tutkusu meraklısı Kova kibirli ve kendini takıntılı işaretler listemizde dördüncü sırada yer alıyor. Bir Kova o kadar kendine takıntılıdır ki amacını kanıtlamak için bir tartışmaya girme zahmetine bile girmez. Senin yanlış olan kendi fikirlerin var ve onların doğru olan kendi fikirleri var. Koç gibi, kendilerini kimseye kanıtlamaya ihtiyaçları yoktur, bu yüzden (Koç'un aksine) sessiz kalırlar ve tüm konuşmayı başarılarının yapmasına izin verirler. Kendi bakış açılarını açıklamaya ve hatta başkalarını dinlemeye yönelik bu isteksizlik, onları kendini beğenmiş, kibirli ve bencil biri olarak gösterebilir. Ancak Kovalar, onlar hakkında ne düşündüğünüzü umursamazlar.
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Bu tutum, onları diğer burçlardan bile şeylerin bencilce ucundan ayırır. Kova burcu kibirlidir, ancak kimsenin onayını istemezler ve kimsenin egosunu okşamasına ihtiyaç duymazlar. Kendilerine o kadar çok güveniyorlar ki kendilerini zaten hissettiklerinden daha iyi hissetmelerini sağlamak zor olacak. Oldukça haklı olarak inançlarıyla olan derin bağları ve yeteneklerine olan güvenleri onları hayatta başarılı kılıyor ve bu işaret, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Cristiano Ronaldo ve Shakira gibi birçok ünlü yüze sahip. Daha fazlasını söylememize gerek var mı?
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Kıskanç Akrep
Bir Akrep arkadaşınız veya sevdiğiniz biri varsa, şanslı yıldızlarınıza teşekkür edin, çünkü onlar sadakatleri ve şefkatleriyle tanınırlar. Akrepler kendilerini sevdiklerine adamıştır ve diğerlerinin başarılı olduğunu görmek isterler, ancak gizemli ve sadık tavırları bazen kibirlerini ustalıkla gizler - ve onları incitecek bir şey yaparsanız, kesinlikle intikamla karşılık verirler.
Sevgileri ve ilgileri gerçek olsa da, egolarını beslemek için başkalarına da ihtiyaç duyarlar, bu nedenle özverili davranışlarının tümü tamamen özverili değildir. Bazen, arzuladıkları onay ve hayranlığı elde etmek için sadece rol oynarlar. Hiçbir şey onları ne kadar tutkulu, güçlü ve çekici olduklarını göstermek ve böylece üstünlüklerini kanıtlamaktan daha iyi aydınlatamaz. Diğer bazı işaretler kadar yüksek sesle ilgi odağı olmakta ısrar etmeyecekler, ancak emin olun, Akrepler, haklı olarak kendilerine ait olduğunu düşündükleri ilgi odağını çeken herkese kızacak.
Bir Akrep, ona sadık kaldığınız sürece vermeye devam edecektir, ancak yaptıkları işlerle tanınmaya ve takdir edilmeye ihtiyaçları vardır. Egolarının bu kısmının okşanmadığını hissederlerse, karamsar ve duygusal olabilirler. Ne yazık ki, size neyi yanlış yaptığınızı bile söylemeyebilirler. Sonunda özür dileyene kadar sizi kapatırlar ve dışlarlar - ve zamanın sonuna kadar kin beslerler. Çünkü kabul edelim, bir Akrep her zaman haklıdır - tabii ki siz haklı değilsiniz.
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En moda Aslan
Yazın zirvesinde doğan insanların bu büyüleyici burcu hakkında ne söylenebilir? Aslanlar çok bencil, çok kararlı ve kendi ihtiyaçlarına çok odaklıdır, ancak Aslan'ın enerjisinden ve hırsından ilham almamak elde değil. Her zaman bir sonraki maceralarını planlıyorlar, bir sonraki büyük hamlelerini tasarlıyorlar ve kalabalığın arasından sıyrılmanın yollarını bulmaya çalışıyorlar. Daha büyük bir iyiliğe önemli bir katkıda bulunmadan yaşanan bir hayatın boşa harcanmış bir hayat olduğuna inanırlar ve arkalarında bir miras bırakmak ve iyilik yapmakla gerçekten ilgilenirken, aynı zamanda bilinmek ve hatırlanmak da isterler.
Bir Aslan burcunun itici gücü, kibirleri ve gündemde bir yer bulma hevesleridir. Bu yüzden aynı zamanda bir trendler merkezidirler ve en moda burç olarak kabul edilirler. Bununla birlikte, bir Aslan başarılı olduğunda (ve parladığında), diğer birçok insan süreçten yararlanır ve şovda ön sırada oturanlar için, bir Aslan'ın kendini beğenmiş eylemlerini gerçekleştirmesini izlemek oldukça eğlenceli olabilir. Bir Aslan'a kızmak zordur - kibirlidirler ve gururludurlar. Ama daha da önemlisi, bunu saklamaya çalışmıyorlar. Onlar tam olarak gördüğünüz gibiler ve sizi sevdiklerini söylediklerinde, sizin için kendi yollarından çekilmelerine hazırlıklı olsanız iyi olur.
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Kendine güvenen Yay
Enerji ve coşkuyla dolu bir Yay, görünüşlerini yeterince hazırlamak ve cilalamak için yeterli zamanları olduğu sürece her zaman bir maceraya hazırdır. Kendilerine oldukça takıntılıdırlar ve kendiliğindenlikleri ve rahat doğaları nedeniyle etrafta olmak eğlenceli olsalar da, kendi ritimlerine göre yürümeyi severler. Onlara yetişesiniz diye yavaşlamazlar; Bir Yay burcunun arkadaş çevresinde kalmak istiyorsanız, onların hızına ayak uydurmalı ve ara sıra gösterişlerini görmezden gelmelisiniz. Ve çok çalışsan iyi olur çünkü yaptıkları her şeyde iyi görünüyorlar!
Zodyakın bu çarpıcı okçuları, kendilerine ilgi gösterilmesini severler ve başkalarının hayranlığından beslenirler. Kibirleri onları kendilerinin mümkün olan en iyi versiyonu olmaya iter. Yeteneklerine güvenen ve tüm başarılarından gurur duyan Yaylar, hiç düşünmeden hayallerinin peşinden koşar ve bunu yaparken muhteşem görünmeye özen gösterirler.
Ancak bir Koç veya Oğlak burcundan farklı olarak, bir Yay bu süreçte diğerlerini tamamen ezmeyecektir; Doğru, hedeflerine takıntılılar, ancak her zaman duygularını koruyor olsalar da gerçek sevgi ve ilgi için sarsılmaz bir yetenekleri var. Ne de olsa, hayallerini gerçekleştirmek için başkalarını aşmaları gerekmiyor, başkalarını bir tehdit olarak bile görmüyorlar. Akıllarında, onlar sadece en iyisidir.
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Dengeli Terazi
Terazi tamamen uyumlu denge ile ilgilidir. Çok sadık, dürüst ve sevdiklerine bağlıdırlar; bu nedenle, tavsiye almak için en iyi işaretlerden biridir. Dahası, bir Terazi, değer verdiği insanların mutlu olmasını sağlamak için hiçbir şeyden vazgeçmez ve doğal olarak insanları memnun ettikleri için, onların da oldukça kibirli olduklarına inanmakta zorlanabilirsiniz. Ama öyleler, onayınızı istiyorlar ve soğukkanlı ve uyumlu görünseler de, derinlerde, ne kadar iyi göründükleri ve ne kadar önemli oldukları konusunda onaylanmaya ihtiyaçları var.
23 Eylül ile 22 Ekim arasında doğan birini tanıyorsanız, bunun doğru olduğunu bilirsiniz: Bir Terazi sevdiklerini memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapar, ancak kendi ihtiyaçları söz konusu olduğunda genellikle kendilerini herkesten üstün tutarlar. Tabii ki bu konuda kurnazlar, bu yüzden bencil veya kendi gündemlerine takıntılı gibi görünmeyecekler. Ama onları özçekim için poz verirken ve kıyafetlerinin kusursuz olduğundan emin olmak için aynadaki yansımalarını sürekli kontrol ederken görmek farklı bir hikaye anlatıyor.