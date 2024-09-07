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        Haberler Magazin Bu haftanın en çok konuşulan sosyal medya paylaşımları; Theo James, Müge Boz... - Magazin haberleri

        Haftanın en çok konuşulan paylaşımları

        Theo James, Müge Boz ve İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne katılan Türk ünlülerin paylaşımları, haftanın en çok konuşulanları oldu. Hepsi detaylarıyla 'Panorama'da...

        Giriş: 07.09.2024 - 09:16 Güncelleme: 07.09.2024 - 10:04
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        • 1

          THEO JAMES

          İNGİLİZ OYUNCU İSTANBUL'DA

          Haftanın olay paylaşımı...
          Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...
          Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.
          Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştrilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
          Bu hafta; Müge Boz, Theo James ve Venedik Film Festivaline katılan Türk ünlüler oldu.

          'Uyumsuz serisi', 'Karanlıklar Ülkesi: Uyanı', 'Mr. Malcolm's List', 'Aşkın Algoritması' ve 'The White Lotus' gibi birçok yapımda yer alan İngiliz oyuncu Theo James, Türkiye'yi ziyaret etti.

          39 yaşındaki oyuncu Theo James'in, İstanbul'da Galata Kulesi çevresinde gezdiği görüldü.

        • 2

          İngiliz oyuncunun İstanbul ziyareti, Türk hayranlarıyla çekilen fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıktı.

        • 3

          Öte yandan Theo James'in 'Fuze' adlı filminin final çekimleri için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

        • 4

          Filmin oyuncu kadrosunda İngiliz aktörler Aaron Taylor - Johnson ve Theo James'in yer aldığı gerilim / soygun filmi 'Fuze'un çekimlerine başlandı.

        • 5

          Yönetmenliğini David Mackenzie’nin üstlendiği, senaryosunu Ben Hopkins’in kaleme aldığı film Londra’daki bir inşaat alanında patlamamış bir İkinci Dünya Savaşı bombasının bulunmasıyla başlıyor.
          Bu keşif toplu bir tahliyeyi tetikliyor ve soygun için mükemmel bir kılıf sağlıyor.
          'Fuze'un en erken 2025'de vizyona girmesi planlanıyor.

        • 6

          MÜGE BOZ - CANER ERDENİZ

          TATİLDE KARAVAN KRİZİ

          Oyuncu Müge Boz ile emekli basketbolcu Caner Erdeniz, 5 yaşındaki kızları Vina ve 3 aylık bebekleri Rika ile birlikte karavanlarıyla tatile çıktı.

        • 7

          İlk durakları Yunanistan olan Erdeniz ailesi, bir sahilde karavanı park edip uyudu. Fakat çift, sabah uyanınca karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu.

        • 8

          Karavanın kuma saplandığını gören Müge Boz, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıp; "Sabah böyle bir süprizle karşıladı bizi koca yürekli Caner" ifadelerini kullandı.

        • 9

          Videoda, Caner Erdeniz'in tekerlekleri saplandığı yerden çıkarabilmek için uzun süre çaba sarf ettiği görüldü.

        • 10

          Müge Boz, bir ara eşine yardım etmek için karavanın önüne geçip itmeye çalışsa da başarılı olamadı. Boz, sonunda; "Açaydım kollarımı, gitme diyeydim" diyerek espri yaptı.

        • 11

          Müge Boz, ilerleyen saatlerde yaptığı paylaşımda "Sonunda 3 - 5 Sırp turist gelip karavanımızı kurtardı şükürler olsun" ifadelerine yer verip kumdan kurtulduklarını duyurdu.

        • 12
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          TÜRK ÜNLÜLERİN VENEDİK ÇIKARMASI

          Venedik Film Festivali, gördüğü ilgi nedeniyle festivalle eş zamanlı olarak birçok firmanın özel davetine de ev sahipliği yapıyor. Birçok Türk ünlü de o davetlerde yer alıyor. İşte o isimler...

        • 14

          HADİSE

        • 15

          HANDE ERÇEL

        • 16

          ÖZGE ÖZACAR

        • 17

          DİLAN ÇİÇEK DENİZ

        • 18

          MELİS SEZEN

        • 19

          ASLI TURANLI

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