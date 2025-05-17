Bu hafta en çok borsa kazandırdı - İş-Yaşam Haberleri

Bu hafta en çok borsa kazandırdı - İş-Yaşam Haberleri

BIST 100 endeksi, en düşük 9.516,86 puanı ve en yüksek 9.771,71 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,96 üstünde 9.668,36 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 azalışla 3 bin 964 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,44 düşüşle 26 bin 809 liraya indi.

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Geçen hafta sonu 6 bin 951 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,47 azalarak 6 bin 640 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,21 artarak 38,8270 liraya çıkarken, avro yüzde 0,63 azalışla 43,4300 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, emeklilik fonları yüzde 1,31 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,94 ile "hisse senedi" fonları oldu.