Bu evi dünyadaki herkes en az bir kere gördü! Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor, ne ifade ediyor?

Ancak bu öznel, zaman alıcı bir prosedürdü ve sonuçların doğruluğu büyük ölçüde optometristin becerilerine bağlıydı. Bu nedenle, kırılma kusurunu doğru bir şekilde değerlendirmek için refraktörlerin otomatikleştirilmesine ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç da otorefraktörlerin doğmasına yol açtı.