Bu evi dünyadaki herkes en az bir kere gördü! Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor, ne ifade ediyor?
Her göz muayenesinde karşımıza çıkan o ünlü ev resmi, birçok kişi için sıradan bir detay gibi görünebilir. Ancak, bu görüntü, göz sağlığımızı değerlendirmekte kullanılırken aynı zamanda geçmişi ve anlamı ile merak uyandırıyor. İşte detaylar!
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Göz muayenelerinde sıkça karşılaştığımız ve hemen tanıdık gelen o küçük ev resmi, göz sağlığımızı test etmenin ötesinde ilginç bir hikayeye sahip. Bu ikonik görüntü, göz doktorlarının olmazsa olmazı haline gelirken, aslında ne işe yaradığı ise yıllardır merak ediliyor. İşte cevabı!
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FOTOĞRAF NE İÇİN KULLANILIYOR?
Göz muayenesi sırasındaki resim -sıcak hava balonu veya çiftlikteki küçük bir ev- test sırasında gözünüzün tek bir noktaya odaklanmasını sağlamak içindir. Otorefraktörde boş bir ekrana bakmak gözde seğirmeye veya gerginliğe neden olabilir.
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Genellikle sıcak hava balonu görüntüsünü kullanan göz makinesine otorefraktör denir. Hastaların göz gücünü kontrol etmek için en yaygın kullanılan makinelerdir. Peki, otorefraktör nasıl çalışır ve neden bir resme bakmanızı gerektirir?
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GÖZ TESTİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Bir zamanlar gözlerimizin kırılma kusurunu araştırmak için kullanılan tek teknik manuel refraksiyon testiydi. Bu test, hastanın göz bebeğine bir ışık demeti yansıtan bir retinoskopa dayanıyordu. Optometristler daha sonra hastanın göz bebeğinden gelen ışık refleksini gözlemleyerek kırma kusurunu belirleyebiliyordu.
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Ancak bu öznel, zaman alıcı bir prosedürdü ve sonuçların doğruluğu büyük ölçüde optometristin becerilerine bağlıydı. Bu nedenle, kırılma kusurunu doğru bir şekilde değerlendirmek için refraktörlerin otomatikleştirilmesine ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç da otorefraktörlerin doğmasına yol açtı.
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OTOREFRAKTÖR NASIL ÇALIŞIYOR?
Otorefraktörler, ışık ışınlarının göze girerken nasıl değiştiğine bağlı olarak gözlerinizin kırılma hatasını ölçerek görüşünüzün zayıflığını kontrol eder. Peki, 'kırılma kusuru' ilk etapta neyi ifade eder?
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Gözdeki kırılma kusurları net görmenizi engeller. Gözünüzün içindeki lens dışarıdan gelen ışığı bükerek görüntüleri odaklar. Kırılma, ışığın bükülmesiyle kendini gösterir. Bir kırılma hatası olduğunda, gözünüzdeki mercek ışığı çok fazla veya çok az büker. Sonuç olarak gözünüzdeki görüntü çok odaklı olmayacaktır.
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MİYOPTA DAHA BÜYÜKKEN HİPERMETROPTA DAHA KISA
Kırma kusurları, gözün doğal şeklinde bir değişiklik olduğunda meydana gelir. Miyopluk (uzağı görememe) durumunda göz küresi normalden daha büyüktür, hipermetroplukta (uzağı görememe) ise şekil normalden daha kısadır.
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MAKİNE BUNU NASIL ÖLÇÜYOR?
Çeneniz çene desteğinin üzerinde olacak şekilde makinenin yanına oturduğunuzda, sıcak hava balonunu gözlemlemeniz istenecektir. Optometrist görüntüyü odak içine ve dışına getirecektir. Bu işlem sırasında makine gözünüze ışık gönderir.
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Bu ışık, gözünüzün sensörlerinin algılayamadığı bir ışık dalga boyu olan yakın kızılötesi radyasyondur, ancak gözünüzdeki lens yine de NIR ışığını bükecektir. Gözünüz odaklanmaya ve net bir görüntü oluşturmaya çalışırken, makinede bulunan bir sensör göz tarafından geri yansıtılan NIR ışığını algılar.
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PEKİ SICAK HAVA BALONU YA DA UZAKTAKİ EV BUNUN NERESİNDE?
Uzun bir yolun sonundaki sıcak hava balonunun rolü tam olarak nedir? Gözün gücünü belirlemede gerçekten önemli bir rolü yoktur.
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Resim, ister sıcak hava balonu ister çiftlikteki küçük bir ev olsun, göz muayenesi sırasında gözünüzün tek bir noktaya odaklanmasını sağlamak içindir. Otorefraktörde boş bir ekrana bakmak gözde seğirmeye veya gerginliğe neden olur. Söylemeye gerek yok, ancak rahat bir göz otorefraktörün işini mükemmel bir şekilde yapabilmesini sağlar.
Kaynak: Science ABC
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