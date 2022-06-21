Transferde adı Fenerbahçe'yle de anılan Bruno Henrique yaklaşık 1 sene boyunca sahalardan uzak kalacak.

Bruno Henrique, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlamış ve karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Flamengo yaptığı son açıklamada ise Brezilyalı futbolcunun sağlık durumuna açıklık getirdi. Brezilya ekibinin yaptığı açıklamada dizinden ameliyat olması gereken yıldız oyuncunun 10-12 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.