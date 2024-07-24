1986'da sokakta yaşayan hayvanlarının korunması amacıyla Brigitte Bardot Vakfı'nı kuran ünlü Fransız oyuncu Brigitte Bardot, Türkiye'deki sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı.

89 yaşındaki Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; "Türkiye'nin en sadık dostlarımız olan bu duyarlı varlıklara karşı acımasızlığından ötürü kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline gelmesine izin vermeyin" sözleriyle çağrıda bulundu.

Brigitte Anne-Marie Bardot, 1950 ve 1960'larda dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilmişti.

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Brigitte Bardot, AFP haber ajansının ulaştığı mektupta; "Türkiye, şu ana kadar halkla uyum içinde yaşayabilen başıboş kedi ve köpeklere şefkâtin bir örneği" olduğunu da sözlerine ekledi.

ABDULLAH GÜL'E DE MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Fransız oyuncu, 2012'de de Türkiye'deki Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı çerçevesinde hayvanların toplanması ve doğal parklara sevkiyatı konusundaki düzenlemeden duyduğu endişeyi bildirmek için dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazmıştı.

Fotoğraflar: AA, Avalon