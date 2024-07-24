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        Haberler Magazin Son dakika: Brigitte Bardot'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokak hayvanları için mektup - Magazin haberleri

        Brigitte Bardot'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokak hayvanları için mektup

        Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, TBMM Tarım Orman ve Köy işleri Komisyonu'ndan geçen sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifinin geri çekilmesi için çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:06
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        B.B'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
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        1986'da sokakta yaşayan hayvanlarının korunması amacıyla Brigitte Bardot Vakfı'nı kuran ünlü Fransız oyuncu Brigitte Bardot, Türkiye'deki sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        89 yaşındaki Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; "Türkiye'nin en sadık dostlarımız olan bu duyarlı varlıklara karşı acımasızlığından ötürü kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline gelmesine izin vermeyin" sözleriyle çağrıda bulundu.

        Brigitte Anne-Marie Bardot, 1950 ve 1960'larda dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilmişti.

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        Brigitte Bardot, AFP haber ajansının ulaştığı mektupta; "Türkiye, şu ana kadar halkla uyum içinde yaşayabilen başıboş kedi ve köpeklere şefkâtin bir örneği" olduğunu da sözlerine ekledi.

        ABDULLAH GÜL'E DE MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

        Fransız oyuncu, 2012'de de Türkiye'deki Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı çerçevesinde hayvanların toplanması ve doğal parklara sevkiyatı konusundaki düzenlemeden duyduğu endişeyi bildirmek için dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazmıştı.

        Fotoğraflar: AA, Avalon

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #Brigitte Bardot

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