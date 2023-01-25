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BRICS ülkeleri ortak para birimini konuşacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS grubuna ait olan ülkeler ile ortak para birimi konusunu ele alacağını söyledi.

Giriş: 25.01.2023 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
BRİCS ülkeleri ortak para birimi konusunu konuşacak
HABERTURK.COM

Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Angola’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BRICS nezdinde ortak bir para birimine yönelik çeşitli taleplerin gündemde olduğuna işaret eden Lavrov, "Bu konuda, BRICS içinde, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri çerçevesinde kendi para birimlerimizi yaratma ihtiyacıyla ilgili girişimler var. Güney Afrika’da ağustos sonunda düzenlenecek BRICS zirvesinde bu konu mutlaka istişare edilecektir.” dedi.

BRICS ülkeleri ile Rusya ve Çin arasındaki ticarette doların payı son yıllarda azalırken, Brezilya ve Arjantin arasında da yeni bir ortak para birimi oluşturulması istişare ediliyor.

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