Arjantin ve Brezilya'dan dolara karşı 'Güney'

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Arjantin lideri Alberto Fernandez yaptıkları ortak açıklamada, ülkelerin ortak bir para biriminin geliştirilmesi de dahil olmak üzere daha fazla ekonomik entegrasyonu hedeflediklerini bildirdi.

Söz konusu yazılı açıklamada "Borsalarımızın arasındaki engelleri kaldırmayı, kuralları basitleştirip modernize etmeyi ve yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, hem finansal hem de ticari işlemler için kullanılabilecek, operasyon maliyetlerini ve dış kırılganlığımızı düşüren ortak bir Güney Amerika para birimi üzerinde görüşmeler düzenlemeye karar verdik" ifadeleri yer aldı.

'GÜNEY' İSMİ ÖNERİLDİ

Makalede Arjantin ve Brezilya arasındaki iyi ilişkilerin bölgesel entegrasyonu güçlendireceği vurgulandı.

Bu hafta Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede ortak para birimi projesinin taraflarca ele alınması bekleniyor. Zirvede, Brezilya'nın "sur" (güney) ismini vermeyi önerdiği yeni bir para biriminin bölgesel ticareti nasıl artırabileceği ve ABD dolarına bağımlılığı nasıl azaltabileceği masaya yatırılacak.

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