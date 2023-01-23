Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Arjantin ve Brezilya ortak para birimi geliştirmeyi hedefliyor

Brezilya ve Arjantin devlet başkanları dış kırılganlıkları ve dolar bağımlılığını azaltacak ve ticarette kullanılacak ortak bir para birimi oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Brezilya söz konusu para biriminin adının İspanyolca 'güney' anlamına gelen 'sur' olması önerisinde bulundu

Giriş: 23.01.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
Arjantin ve Brezilya ortak para birimi geliştirmeyi hedefliyor
Arjantin ve Brezilya'dan dolara karşı 'Güney'
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Arjantin lideri Alberto Fernandez yaptıkları ortak açıklamada, ülkelerin ortak bir para biriminin geliştirilmesi de dahil olmak üzere daha fazla ekonomik entegrasyonu hedeflediklerini bildirdi.

Söz konusu yazılı açıklamada "Borsalarımızın arasındaki engelleri kaldırmayı, kuralları basitleştirip modernize etmeyi ve yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, hem finansal hem de ticari işlemler için kullanılabilecek, operasyon maliyetlerini ve dış kırılganlığımızı düşüren ortak bir Güney Amerika para birimi üzerinde görüşmeler düzenlemeye karar verdik" ifadeleri yer aldı.

'GÜNEY' İSMİ ÖNERİLDİ

Makalede Arjantin ve Brezilya arasındaki iyi ilişkilerin bölgesel entegrasyonu güçlendireceği vurgulandı.

Bu hafta Buenos Aires'te yapılacak bir zirvede ortak para birimi projesinin taraflarca ele alınması bekleniyor. Zirvede, Brezilya'nın "sur" (güney) ismini vermeyi önerdiği yeni bir para biriminin bölgesel ticareti nasıl artırabileceği ve ABD dolarına bağımlılığı nasıl azaltabileceği masaya yatırılacak.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
En sağlıklı çikolata hangisi?
En sağlıklı çikolata hangisi?
Gözler İstanbul TOKİ kura tarihlerinde!
Gözler İstanbul TOKİ kura tarihlerinde!
'Elveda Cennet?' performansı Arter'de
'Elveda Cennet?' performansı Arter'de
Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim Rampa Bulgusu' gizemi derinleştiriyor
Mısırlılar piramitleri nasıl inşa ettiler? 'Kadim Rampa Bulgusu' gizemi derinleştiriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.