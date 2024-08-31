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        Haberler Dünya Brezilya, ülkede yasal temsilci atamayan X'e erişim yasağı getirdi | Dış Haberler

        Brezilya, ülkede yasal temsilci atamayan X'e erişim yasağı getirdi

        Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin talebini yerine getirmeyerek Brezilya'daki ofisini kapattı. Bunun ardından X'e yasal temsilci ataması için 24 saat veren Yüksek Mahkeme, platforma erişimi durdurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 00:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:55
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        Brezilya'dan X'e yasak
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        Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e erişimi yasakladı.

        Brezilya Yüksek Mahkemesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e erişim yasağı getirme kararı aldığı bildirilen açıklamada, tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtildi.

        Açıklamada, internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, X'e erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla X'e giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edildi.

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        Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki gösterdi.

        X MAHKEMENİN TALEBİNİ REDDETTİ

        Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

        Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

        Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermiş, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurmuştu.

        *Ha

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        #brezilya
        #Elon Musk
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