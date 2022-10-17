Brent petrolün varil fiyatı 92,69 dolar

Cuma günü 95,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,16 artarak 92,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,59 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, zayıflayan dolar endeksi, talep toparlanmasına ilişkin beklentiler ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için cazip hale getiriyor.
Yatırımcıların nispeten düşük petrol fiyatlarından yararlanmak amacıyla alım yapmaya başlaması fiyatlarda bir miktar yükseliş sağlıyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler de fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
Bugün açıklanan verilere göre, Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli Orta Vadeli Kredi Kolaylığı faiz oranını değiştirmedi. Uzmanlar, ülkede, ekonomi yetkililerinden gevşek para politikasının sürdürülmesi sinyali gelmeye devam ederken, enerji sektörüne yönelik destekleyici politikalara işaret edilmesinin, talep toparlanmasına ilişkin beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.
Öte yandan, ABD ve Suudi Arabistan arasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararına ilişkin devam eden tartışmalar da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.
ABD'nin tepkisine karşın, grubun söz konusu kararına üye ülkeler Cezayir, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek geldi.
OPEC+ grubu 5 Ekim'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Kararın siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılırken, örgütün en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.
Brent petrolde teknik olarak 92,53 ile 93,05 dolar aralığının direnç, 92,01 ile 91,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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