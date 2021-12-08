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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,42 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 75,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,84 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebi üzerindeki muhtemel etkilerinin yarattığı endişeler, fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Omicron varyantının daha fazla bulaşıcı veya şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz belli olmadığını ifade etti.

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen ve İngiltere'nin 2 Aralık'ta onay verdiği monoklonal antikor ilacı "sotrovimab"ın, Omicron varyantının tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan, İran nükleer anlaşması üzerindeki uzlaşmazlıklar da fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Müzakerelerin 9 Aralık Perşembe günü tekrar başlaması bekleniyor.

ABD'nin petrol stoklarında yaşanan düşüş ise ülkede talep toparlanmasının sürdüğüne işaret ederek, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 89 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 93 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 75,50 ile 75,65 dolar aralığının direnç, 75,04 ile 74,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.