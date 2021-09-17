Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,34 dolardan işlem görüyor.
Dün 75,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 75,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,22 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte küresel piyasalarda dolar endeksinin son üç haftanın en yüksek seviyeyi görmesi etkili oldu.
Avro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangına karşı ABD dolarının değerini ölçen Uluslararası Dolar Endeksi dün 92,94 seviyesine kadar çıktı. Söz konusu artış dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirirken fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Ancak dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de yaşanan Ida kasırgası nedeniyle sekteye uğrayan Meksika Körfezi'ndeki petrol arzının beklenenden yavaş toparlanması fiyatların aşağı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.
ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi de Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 28'inin, doğal gaz üretiminin ise yüzde 39'unun hala kapalı durumda olduğunu ifade etti.
Brent petrolde teknik olarak 75,86 ile 75,99 dolar aralığının direnç, 75,29 ile 75,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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