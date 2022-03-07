Brent petrolün varil fiyatı 130 doları aştı

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 23,8 değer kazancıyla 116,7 dolardan tamamlamıştı.
Bu sabah 122,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, TSİ 02.55 itibarıyla yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 9,46 artarak 126,89 dolardan alıcı buldu.
AA'nın haberine göre; fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.
Analistler, ABD ve Avrupa ülkelerin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının petrolde arzı daraltacağını belirtirken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Brent petrolün varil fiyatının yüzde 30’dan fazla arttığını kaydetti.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.
Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.
Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporunda, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendirilmişti.
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