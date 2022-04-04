Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, cuma günü Yemen hükümeti ve Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtti.

Öte yandan, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Çin'in en büyük şehri Şangay'da devam eden sokağa çıkma yasağı ise dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi ülkesinde talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 105,79 ile 107,53 dolar aralığının direnç, 104,05 ile 102,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.