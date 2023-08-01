Bp'nin ikinci çeyrek kârı yüzde 70 düştü 

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Şirketin açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, fosil yakıt fiyatlarındaki gerileme, zayıf petrol ticareti, düşük rafinaj marjları ve bakım çalışmaları bp'nin kârını doğrudan etkiledi.

İngiliz şirketin, yılın ikinci çeyreğindeki kârı 2,6 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemindeki 8,5 milyar dolarlık kâra göre yüzde 70 düştü. Analistlerin beklentisi, ikinci çeyrek karının 3,5 milyar dolar olacağı yönündeydi.

bp'nin bu yılın ilk çeyreğindeki kârı ise yaklaşık 5 milyar dolar olmuştu.

Şirket, 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı.

Geçen hafta büyük petrol şirketleri Shell, TotalEnergies ve ExxonMobil'in ikinci çeyrek karlarında da keskin düşüşler görülmüştü.