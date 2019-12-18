18 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BP Türkiye'nin "Gelişim, Seninle" temasıyla başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi, BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy, Başkan Yardımcısı & İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Hakan Türker ve Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay'ın katıldığı toplantıda tanıtıldı.
Eda Gökay konuşmasında "Gençlerin kapasite gelişimlerine katkı sağlamayı ve toplum için önemli gördükleri projelerinde yanlarında olmayı amaçlıyoruz." derken, BP'nin küresel ölçekte iki yıldır benzeri bir projeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre projenin revize edildiğini vurguladı.
Planlamalara göre, iletişim bütçesi hariç başlangıç olarak projeye 1 milyon liralık kaynak ayıran BP Türkiye, ilerleyen dönemde bunu artırabilecek. 20 ilde 135 üniversite kulübünün de aktif olarak katkı vereceği proje ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir ve Samsun'da hayata geçirilecek.
Projenin detaylarının aktarıldığı basın toplantısında konuşan BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy ise gönüllülük esası ile çalışarak gençlerin yanında yürüyen ve destek olan bir proje ortaya çıkarttıklarını söyledi.
Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip olan Türkiye'de böyle bir projeye başladıkları için heyecanlı olduklarını belirten Murphy, ‘Gelişim Seninle’yi, odağında üniversite gençleri olmak üzere tüm gençlere hitap eden bir kapasite gelişim projesi olarak adlandırabiliriz. Öncelikli olarak yapmak istediğimiz; üniversite kulüplerindeki heyecanlı, organizasyon ve yöneticiliğe hazır olan öğrencilerin bilgi birikimlerini ve 21. yüzyılda gerekli olan tüm yetkinlikleri geliştirerek, toplumsal konulara duyarlı iş hayatına hazırlıklı olarak yetişmelerini sağlamak." şeklinde konuştu.
Murphy, "BP Türkiye çalışanlarıyla gönüllülük esasıyla öğrencilerle bir araya geleceğiz ve iş hayatında edindiğimiz tecrübelerimizi onlarla paylaşacağız. Genç nüfusumuzun içinde var olan geleceğin enerjisini ve yüksek potansiyeli açığa çıkaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Proje ile aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri kapsamında enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir şehirler, hareketli ve sağlıklı yaşam alanlarında tasarlanan fikirler hayata geçirilecek. Öğrenci kulüpleri tarafından tasarlanan bu projelerden seçilenler BP Türkiye tarafından desteklenecek. BP Türkiye çalışanları da gönüllü koçluk, eğitmenlik ve mentörlük yaparak sosyal sorumluluk projesinin tüm süreçlerinde etkin rol oynayacak. İki yılın ardından düzenlenecek Öğrenci Zirvesi’nde ise projeye dahil olan tüm gençler arasında deneyim paylaşımları sağlanacak. .
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