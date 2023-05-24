Bozkır kartalı Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi, kısa adıyla tehlikedeki türler projesi kapsamında, bilimsel kriterler neticesinde pilot tür olarak seçilen beş türden birisi olarak biliniyor. Neslinin ülkede kritik derecede tehlike altında olması, yani sadece 10 civarında üreyen çiftin kalmış olması, aynı zamanda şemsiye tür olarak korunmasının, diğer türlerin korunmasına da katkı sağlayacak olması nedeniyle pilot tür olarak seçildi. Bu kapsamda eylem planı hazırlamak için bilimsel veri oluşturmak amacıyla üreyen çiftlerin yuvalarındaki yavru bozkır kartalları uydu vericilerle izlenmeye başlandı.