İstanbul Havalimanı’ndan çekilmeye hazırlanan Kolin’e, 50 milyon TL’lik şok doğalgaz faturası… BOTAŞ, Kolin Grubu’nun kontrolünde bulunan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım AŞ’ye (ESGAZ),geçmiş dönemden “taşıma tarifesi”nden oluşan 50 milyon TL’lik bir fatura gönderdi.

KOLİN: ÖDEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Kolin, soluğu enerji yönetiminde aldı. Kredi olanaklarının daraldığı, maliyetlerinin arttığı bir dönemde bu faturayı ödemelerinin mümkün olmadığını, bu ödemenin şirketi ve faaliyetlerini zorlayacağını kaydetti. Enerji yönetiminden bu soruna çözüm üretilmesini istedi.

YARGI KARARI VAR

HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre BOTAŞ, kısa süre önce 50 milyon TL’lik faturayı gönderdi. Bu fatura, 2010’un başından bu yana devam eden bir anlaşmazlığa dayanıyor. BOTAŞ, ESGAZ’la taşıma tarifesiyle ilgili ortaya çıkan bir anlaşmazlığı yargıya taşıdı. Süreç, BOTAŞ lehine sonuçlandı. BOTAŞ, yargı kararının hemen ardından fatura tahsilatı için düğmeye bastı.