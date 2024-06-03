Bosna Hersek'in Bihac şehri doğal güzellikleriyle turistlerin yeni rotası oldu

Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinde giderek daha tanınır hale geldiklerini kaydeden Pecenkovic, bu ülkelerden çoğunlukla yürüyüş, dağcılık, bisiklet sürme, rafting, balıkçılık gibi aktivitelere ilgi duyanların şehirlerini ziyaret ettiğini anlattı.