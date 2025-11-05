Bosch'dan motosikletler için yeni ABS çözümü

Motosiklet dünyasının en prestijli fuarlarından EICMA 2025’te, birçok yeni model ve teknolojilere ev sahipliği yaptı.

Otuz yıl önce ilk seri üretim motosiklet ABS sistemini piyasaya sunan Bosch da fuarda yerini aldı.

Alman şirket, iki tekerlekli ve güç sporları teknolojilerindeki en son yeniliklerini fuarda katılımcılara sergiledi.

Bosch İki Tekerlekli Araç ve Güç Sporları Bölüm Başkanı Geoff Liersch, EICMA 2025’te yaptığı konuşmada, "Bosch olarak son 30 yıldaki misyonumuz, inovasyon, hassasiyet ve akıllı teknoloji aracılığıyla sürüşü daha güvenli hale getirmek" dedi.

Bosch’un motosiklet ABS çalışmaları 1978’de otomobiller için piyasaya sürülen teknolojiden yola çıkılarak 1986’da başlatıldı ve 1995’te Bosch ABS ile donatılmış ilk seri üretim motosiklet olan Kawasaki GPZ1100 ABS’in piyasaya sürülmesiyle sonuçlandı.

Şirket 2007 yılında Japonya’da iki tekerlekli güvenlik teknolojilerine yönelik bir uzmanlık merkezi kurarak, bu merkezde küresel bir geliştirme üssü ve uzman mühendislik havuzunun temelini oluşturdu.

Bosch’un Motosiklet Denge Kontrol Sistemi'nin, virajlara eğilerek girerken veya dinamik manevralar gibi sürücülerin özellikle hassas olduğu durumlarda kritik koruma sağladığı belirtiliyor.

KAZALARIN YÜZDE 33'ÜNE MOTOSİKLETLER KARIŞIYOR

Avrupa Birliği, 2016 yılında 125 cc üzeri motosikletler için ABS’yi zorunlu hale getirdi. Bunu 2018 yılında Hindistan takip etti. Singapur, bu taahhüdü bir adım daha ileriye taşıyarak, 1 Nisan 2027 itibarıyla 125 cc altındakiler de dahil olmak üzere tüm yeni motosikletlerde ABS sistemini zorunlu kılan dünyadaki ilk ülke olacak.

Türkiye’deki artan trafik kazalarında motosikletlerin yerini işaret eden Bosch Türkiye Mobilite Orijinal Ekipmanlar Satış Direktörü Mehmet Altınbaş, "Son iki yılda motosikletlerin dahil olduğu kaza sayısı TÜİK verilerine göre yüzde 33 oldu. Bosch olarak kazaların etkilerini en aza indirmek için ABS’nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi.