Borusan Grubu'nda üst düzey atama

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu'nda, Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak üst düzey bir atama gerçekleşti.

Grupta Ocak 2020'den itibaren CEO konumunda bulunan Erkan Kafadar, Nisan 2026 itibarıyla görevini, Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın'a devredecek.

REKLAM advertisement1

Borusan Grubu'nun finansal ve finansal olmayan göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydetmesine öncülük eden Kafadar, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Borusan Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katkı sağlamaya devam edecek.

Grubun yeni CEO'su Günaydın, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından 1995'te kariyerine Borusan Makine ve Güç Sistemleri şirketinde Servis Mühendisi olarak başladı.

REKLAM

Kariyeri boyunca farklı coğrafyalarda küresel liderlik yapan Günaydın, Borusan Cat'in dijital dönüşüm vizyonuna yön vererek, sürdürülebilir organizasyon yapılarının oluşturulmasında öncü rol üstlendi. Günaydın, grupta Ocak 2017'den bu yana Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, Kafadar'ın, görev yaptığı süre boyunca küresel çapta yaşanan zorluklara rağmen başarılı bir liderlik örneği sergilediğini belirtti.

Grubu ileri taşıyan katkıları nedeniyle Kafadar'a teşekkür eden Kocabıyık, "Kendisi, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz olarak tecrübeleriyle bize destek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Kocabıyık, Günaydın'ın da uzun yıllardır grupta kendini kanıtlayan değerli bir yönetici olduğunu vurgulayarak, "Grubumuzu 200 yıl ve ötesine taşıma vizyonumuzda, kendisinin liderliğine güvenimiz tam. Bu anlamlı yolculukta, yeni CEO'muzun liderliğinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu önemli atamanın tüm Borusan Grubu ve paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.