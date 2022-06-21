Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros oluyor. Bir yandan resesyon endişeleri ile düşen global piyasaları değerlendiren Toros diğer yandan bu durumun Türkiye piyasalarına şimdiye kadarki yansımalarını ve bundan sonraki olası etkilerini değerlendiriyor. Toros, içeride ise artan dolar kuru ve enflasyona karşı varlıkların erimesine değinerek her iki durumdan da etkilenmeyen veya az etkilenen sektör veya şirketlerin olup olmadığı yolundaki fikirlerini paylaşıyor. Borsada resesyon beklentileri ile demir çelik başta olmak üzere önemli şirketlerin hisselerindeki gerilemeleri de masaya yatıran Çağlar, dünyadaki bu endişenin bundan sonraki süreçte borsa şirketlerinin fiyatlarına nasıl yansıyacağına ilişkin açıklamalar yapıyor.
DÜNYADA NELER OLUYOR?
Pandeminin ardından emtia ve gıda fiyatlarının yükselmeye ve enflasyonun dünyada endişe yaratmasının yankılarını ele alan Toros, bundan sonraki süreçte merkez bankalarından beklentilerini dile getirerek dünya ekonomisinin bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmeler yapıyor.
SEÇİMİN ETKİSİ VAR MI?
İçeride ise yeni yeni konuşulmaya başlanan seçimin sermaye piyasalarına olası etkileri ile ilgili fikirlerini beyan eden Toros "Seçim Borsa İstanbul'da satın alınmaya başlandı mı" sorusunun cevabını veriyor. Toros ayrıca yaz aylarının gelmesi ile hisse fiyatlamaları açısından sektörel anlamda nasıl değişimler beklediğini de açıklıyor.
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