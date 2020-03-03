Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının koronavirüs sebebiyle ekonomileri destekleyici kararlar alacağına yönelik beklentinin artmasıyla küresel piyasalarda bir rahatlama yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftaya dünya genelinde, Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Güney ve Kuzey Amerika'ya, borsalarda yaşanan sert düşüşler damga vurmuştu. ABD borsaları 2008 krizinden bu yana en hızlı haftalık düşüşe imza attı. Benzer şekilde Borsa İstanbul'da da BİST 100 endeksi hafta genelinde yüzde 9 düşmüştü.

AVRUPA'DA YÜZDE 2'LİK ARTIŞ

Bugün itibarıyla ise koronavirüs salgını yayılmaya devam etse de farklı bir resimle karşı karşıyayız. Sabah saatlerinde BIST 100'deki yükseliş yüzde 2'yi aştı. BIST Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 4'e yaklaştı. Salgının en yoğun olarak yaşandığı Çin'de de Şanghay Borsası'nda yüzde 0.74'lük yükseliş yaşandı. Hong Kong Borsası'ndaki yükseliş ise yüzde 0.96'yı buldu.

Piyasalarda yaşanan bu bahar havası Avrupa'ya da sirayet etti. Sabah saatlerinde Londra Borsası'nda FTSE 100 Endeksi yüzde 2.1 yükseldi. Paris ve Frankfurt'taki yükselişler de yüzde 2'yi aştı.

Yaşanan bu rallilerde Fed'in bu ay 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentisi etkili oldu. Goldman Sachs ve JP Morgan arka arkaya yaptıkları açıklamalarla Fed'den 50 baz puan indirim beklediklerini açıkladı. G7 ülkelerinin merkez bankalarının da Fed'i indirim konusunda takip etmesi bekleniyor.

YATIRIMCI ALTINDAN ÇIKMIYOR

Merkez bankaları sayesinde oluşan bu iyimser havanın ne kadar süreceği ise hemen tartışılmaya başlandı. Piyasaların yönününü kestirmeye çalışırken 'güvenli liman' olarak görülen altının fiyatlarındaki oynamalar yatırımcı psikolojisi hakkında fikir verebiliyor. Geçen hafta çarşamba günü altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.700 doları zorlayarak 7 yılın zirvesine yükselmişti. Ancak bu seviyede tutunamayarak haftayı 1.585 dolardan kapattı.

Dün 1.589 dolara yükselen altın bu sabah itibarıyla da 1.597 dolara çıktı. Yani yatırımcının 'güvenli limandan' kaçarak daha riskli olan pay piyasalarına akın akın gittiği söylenemez. Altın fiyatı 'ihtiyatlı' bir duruşa işaret ediyor.

Piyasalarda bugün yaşanan yükselişe şüpheyle yaklaşan bir başka isim de New York Üniversitesi'nden dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini oldu. Zaman zaman tutturduğu olumsuz tahminleri sebebiyle 'Doktor Kıyamet' olarak da bilinen Roubini esen olumlu rüzgarların kalıcı olmadığı görüşünde.

'PARA POLİTİKALARIYLA ÇÖZÜLEMEZ'

Roubini bugün piyasalarda yaşanan toparlanma sonrası attığı tweetle geçen hafta Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazıyı hatırlattı. Söz konusu yazıda Roubini "Koronavirüs salgını büyümeyi düşürecek, maliyetleri ve enflasyonu artıracak negatif bir arz şokudur. Para politikaları bu sorunu çözemez. Bu sebeple merkez bankaları destekleyici kararların sinyalini verdiğinde piyasalardan geçici bir olumlu tepki gelmesini beklemelisiniz. Ancak bu tepki virüs yayıldıkça ve ekonomik etkileri yayıldıkça kaybolacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yani Roubini'nin kehanetinin merkez bankaları ve piyasa reaksiyonuyla ilgili kısmı bugün itibarıyla gerçekleşmiş durumda. Roubini bu reaksiyonun 'geçici' olacağını öngörmüştü. Kehanetin bu kısmının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Bu arada Roubini'nin piyasalarda geçen hafta yaşanan 'çöküşü' de yeterli bulmadığını belirtmek gerekiyor. Ünlü ekonomist yazısında borsalarda yaşanan düşüşe rağmen piyasaların koronavirüs salgınının şiddeti konusunda kendini kandırdığını ve 'en kötüsünün daha yaşanmadığını' belirtti.