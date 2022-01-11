Borsadaki toparlanma devam edecek mi?

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Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi’nin Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz oluyor. Programda Borsa İstanbul ve para piyasalarında son günlerdeki gelişmeler değerlendirilerek 2002 yılı beklentileri paylaşılıyor.

HİSSE SENEDİ NASIL SEÇİLİR?

Global piyasalardaki gelişmeler ve beklentilerin dile getirildiği programda bu durumun Türkiye para ve sermaye piyasalarına yansıması ele alınıyor. Borsa İstanbul’da hisse senetlerinin bir süredir toparlandığı gerçeğinin dile getirildiği Yatırımcı Rehberi'nde borsanın geleceğinin nasıl görüldüğü anlatılarak yabancı ve yerli yatırımcı açısından hisse senetleri piyasalarının ne vadettiği masaya yatırılıyor. Borsada hangi sektörün mevcut gelişmelerden nasıl etkileneceğinin tartışıldığı programda

"Oynaklığın oldukça yüksek olduğu geçtiğimiz kısa dönemde yatırımcılar ne kazandı ne kaydetti? Yatırımcının yaptığı hatalar neler oldu? Borsa İstanbul yatırımcısının olmazsa olmazları nelerdir? Nasıl bir strateji izlenmeli?" sorularına cevap aranıyor.