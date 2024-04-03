Borsa günü düşüşle tamamladı! 3 Nisan borsa bugün neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen endeks günü yüzde 1,05 düşüşle 8.945,80 puandan tamamladı. 2 Nisan Salı günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı gibi günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 9.040,87 puandan tamamlamıştı. Borsada son dönemde yaşanan düşüş, " Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 3 Nisan 2024 borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 düşüşle 8.945,80 puanla tamamladı. Bilindği üzere bir hissenin değerini, büyük oranda arz-talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. Peki, "Borsa neden düşüyor? 3 Nisan 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte borsa neden düşüyor sorusunun yanıtına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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3 NİSAN 2024 BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 8.945,80 puandan tamamladı.
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti.
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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile kimya petrol plastik oldu.
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Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin odağına yerleştiğini söyledi.
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Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da hizmet sektörü PMI, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Kaynak - AA