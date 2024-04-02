Evde bakım maaşı ödeme tarihlerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi, 5 bin 97 lira olan evde bakım yardımı, ocak ayında 7 bin 608 liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı öncesinde, evde bakım aylığı ödemelerinin erken yatıp yatmayacağına ilişkin gözler, bakanlık tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, "Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?" İşte nisan ayı evde bakım maaşının yatacağı tarih...