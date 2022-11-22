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Borsada soluksuz yükseliş ne kadar devam eder?

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal oluyor. Atılal merkez bankalarının faiz artırımı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye ekonomisi ve sektörlere etkisini değerlendirirken ayrıcı ekonomi yönetiminin faiz ve döviz politikalarıyla borsaya olan vatandaş ilgisine dikkat çekiyor. Bundan sonraki süreçte hem borsaya gelen yatırımcının kaybetmemesi hem de piyasaların derinleşmesi için yapılması gerekenleri sıralayan Atılal, sektörleri de tek tek değerlendiriyor.

Giriş: 22.11.2022 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Borsada soluksuz yükseliş ne kadar devam eder?
HABERTURK.COM

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal oluyor. Atılal merkez bankalarının faiz artırımı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye ekonomisi ve sektörlere etkisini değerlendirirken ayrıcı ekonomi yönetiminin faiz ve döviz politikalarıyla borsaya olan vatandaş ilgisine dikkat çekiyor. Bundan sonraki süreçte hem borsaya gelen yatırımcının kaybetmemesi hem de piyasaların derinleşmesi için yapılması gerekenleri sıralayan Atılal, sektörleri de tek tek değerlendiriyor.

GÜNLERCE TAVAN OLAN HİSSELER


Borsada özellikle bazı hisselerin günlerce tavan olması konusundaki görüşlerini aktaran Atılal, diğer yandan başta sanayi olmak üzere önemli oranda prim yapmış hisselerde düzeltme benzeri hareketlerin sona erip ermediği konusundaki görüşlerini dile getiriyor. Atılal, bir süre önce revaçta olan ihracat yapan şirket hisselerin de masaya yatırarak bundan sonraki süreç hakkında bilgi veriyor.

BANKALAR VE PERAKENDE


Bankacılık sektörünü ele alan Atılal, bu alanda yüksek karlılığın sürüp sürmeyeceği konusundaki fikirlerini paylaşarak enflasyon nedeniyle revaçta olan perakende hisselerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının kalıcı etkisi olup olmayacağı yönündeki değerlendirmelerini de dile getiriyor. Atılal, otomotivde fiyatlar yükselirken başta çip olmak üzere tedarik sıkıntısı kaynaklı üretim ve satışta yaşanan sorunların otomotiv sektörüne etkisini değerlendiriyor.

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