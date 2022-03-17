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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu İnfo Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Çağlar Toros oluyor. Toros programda bir yandan merkez bankalarının kararlarını değerlendirip piyasaya etkisini ele alırken diğer yandan piyasanın gözünü diktiği savaşın piyasaya etkisini analiz ediyor.

ENFLASYONDAN KAZANANLAR



Borsada Yatırım programında Toros, pandeminin ardından yükselişe geçen emtia fiyatları ile zirve yapan mal ve enerji fiyatlarının bir de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla enflasyona etkisini ele alıyor. Toros, merkez bankaları kararlarının ardından global enflasyonun gelecekteki seyrini de tahmin ediyor. Bunun piyasalara etkisini dile getiriyor.

SAVAŞTAN KAZANANLAR



FED’in ve TCMB’nin kararları ile Rusya-Ukrayna gerginliğinden hangi gelişmenin sektörleri nasıl etkileyeceğinin ele alındığı programda Borsa İstanbul'daki hangi hissenin savaşa hangi hissenin merkez bankalarının kararlarına duyarlı olduğu açıklanıyor.

Borsanın bu iki gelişmeye şimdiye kadar olan tepkisinin yorumlandığı programda Toros ayrıca bundan sonraki beklentilerini de dile getiriyor.