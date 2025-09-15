Habertürk
        Borsada erteleme yükselişi

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasının ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul'da yükseliş görüldü. Bankacılık endeksinin yüzde 5,10'luk artışla başı çektiği yükselişte BIST 100 Endeksi yüzde 4'e yakın yükseldi

        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:54
        Borsada erteleme yükselişi
        CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada erteleme kararı verildi. Kararın ardından Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı.

        Bankacılık endeksinin yüzde 5,10'luk artışla başı çektiği yükselişte BIST 100 Endeksi yüzde 4'e yakın yükseldi.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puandan başlamıştı.

        GÖZLER FED'İN KARARINDA

        Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

