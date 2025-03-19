BORSADA SÜREKLİ İŞLEMLER SAAT 14.38 İTİBARIYLA DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama, 14.33.10'da eşleştirme yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 14.38.10'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 14.38.10'da yeniden başlayacaktır."