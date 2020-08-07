Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda halihazırda pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemine ilave olarak Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) oluşturulmasına karar verdi. Uygulama, 10 Ağustos'tan itibaren devreye alınacak.
İLK EŞİKTE YÜZDE 5, İKİNCİ EŞİKTE YÜZDE 7 VE DAHA FAZLA DÜŞÜŞ HALİNDE EBDKS DEVREYE GİRECEK
Tek fiyat işlem yöntemiyle işlem gören paylar tek fiyat emir toplama ile açılacak asgari 10 dakika sürecek emir toplama seansı sonrasında seans akışı kaldığı yerden devam edecek.
Varantlar, yatırım kuruluşu sertifikaları, borsa yatırım fonları ve yeni pay alma hakkı kuponları 30 dakika boyunca geçici olarak durdurulacak Bu aşamada emir iptali yapılabilecek, emirlerin fiyatı kötüleştirilebilecek ve miktarı azaltılabilecek, kotasyonlar üzerinde değişiklik yapılamayacak. Bu süre sonrasında seansın bitimine yeterli süre kalması halinde söz konusu işlem sıraları sürekli işlem yöntemi ile yeniden işleme açılacak.
Yeni pay alma hakkından arta kalan payların sürekli işlem yöntemiyle işlem gördüğü birincil piyasada işlem saatleri 10:30-13:00 arası olduğundan 10:00’dan sonra uygulamanın devreye girmesi halinde bu işlem sıralarında da işlemler 30 dakika boyunca durdurulacak.
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