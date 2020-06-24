Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Hem faizdeki düşüş hem pandemi süreciyle Borsa İstanbul'a yeni gelen 350 bin kişinin yatırım için ayırdıkları parayı cebe indirmek için piyasa dolandırıcıları akıl almaz oyunlar oynamaya devam ediyor. Son olarak manipülatörlerin borsa yatırımcılarını dolandırmak için üste 250 lira aldıkları ortaya çıktı. Ağırlıklı olarak Twitter ve Facebook gibi sosyal medya mecralarını kullanan borsa dolandırıcıları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ağır cezalar yemeye başladı. Ancak bir çoğu SPK tarafından borsa yasaklısı olsa da manipülatörler şimdi sosyal medyadan kendi telegram gruplarının reklamını yapıyor. Bu gruplarda para kazanmak isteyen yatırımcılara güya tüyo vereceklerini belirten dolandırıcılar, yatırımcıdan katılım ücreti de alıyor. Gruplara dahil olmanın bedeli ise bin lira.

SONUÇ HEP HÜSRAN OLUYOR

Yaklaşık 350 bin yeni yatırımcının içindeki kişiler ise bin lira vermemek için farklı yöntemler keşfediyor. Bir yöntem de kişi başı 250 lira vererek tek bir kişi aracılığı ile gruplara üye olmak. Üye olan o kişi, aldığı güya tüyoyu diğerlerine aktarıyor. Tabii ki sonuç her zaman hüsran oluyor. Gruplara katılanlara tabii ki aslında batık diyebileceğimiz bilançosu kötü, sürekli zarar eden şirketler öneriliyor. Bu şirketlerin farklı ihracat bağlantıları yaptığından, devlete olağanüstü satış yapacağından veya bir buluşu olduğundan bahsederek tavlanan bu yeni yatırımcıların alımları ile hisse bir süre daha yukarı gidiyor. Sonrasında ise zaten manipülatörler hisse fiyatını diğerlerine pazarlamadan önce şişirdikleri ve ellerindeki hisseleri yüksek fiyattan yatırımcılara sattıkları için bu operasyon sona ermeye yüz tuttuğunda hisse hızla düşmeye başlıyor. Yatırımcılar da tabii ki şaşırıyor.

GİZEM HEP ÖN PLANDA

Piyasa dolandırıcılarının kullandığı en önemli yöntem gizem. Hissesi yüzde binin üstünde yükselen bir şirket için çok önemli bir kozmetik ürün geliştirdiği bu gruplarda yatırımcılara fısıldanıyor. Bugünlerde gündemde olan başka bir hisse içinse yabancı önemli kurumlardan onay almasının bu şirketin ihracatını uçuracağı şeklinde. Temel yasa yatırımcıların asla bu söylenenleri teyit etmelerinin mümkün olmayacağı şeyleri söylemek. Dolandırıcılar kendilerinin bildiği bu durumları şirketin ticari sır kapsamında olduğu için KAP'a bildirmediğini söyleyerek aklına doğru sorular gelen yatırımcıları da ikna etmeye çalışıyor. Bu şirketlerin bilançolarına bakıldığında ise örneğin birisinin 1.5 milyon liralık banka kredisini ödemediği için temerrüde düştüğü görülüyor. Genellikle zararda ve özsermayesini bitirmiş bu şirketlerin sahiplerinin de çeşitli nedenlerle manipülatörlerle birlikte hareket ettiği belirtiliyor. Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu ise bu hisse ve kişileri yakın takibe almış durumda. Geçen hafta önce sinyali gelen piyasa dolandırıcılarına yönelik cezaların kat be kat artarak devam etmesi bekleniyor.