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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yatay tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yatay tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazanarak 9.701,55 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:14 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:14
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        BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,42 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ilave gümrük vergilerini geçici olarak indirme konusunda uzlaşmaya varmasının yarattığı iyimserlik sürerken, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin ise tamamen giderilemediği değerlendiriliyor.

        Öte yandan küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişikliklerini açıkladı. MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 9 hisseyi dahil ederken, 4 hisseyi çıkardı.

        Analistler, yarın İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerin piyasaların odağında bulunacağını belirterek, buradan gelecek haber akışının piyasaların yönünü etkileyebileceğini ifade etti.

        Yarın yurt içinde bütçe dengesi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de perakende satışlar, İngiltere'de ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de açıklanacak perakende satışlar verisinin ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin ipucu verebileceğini dile getirdi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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