BIST 100 endeksi, &ouml;nceki kapanışa g&ouml;re 180,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 150,2 milyar lira d&uuml;zeyinde ger&ccedil;ekleşti. Bankacılık endeksi y&uuml;zde 1,56 ve holding endeksi y&uuml;zde 1,66 değer kaybetti. Sekt&ouml;r endeksleri arasında en &ccedil;ok kazandıran y&uuml;zde 4,96 ile spor, en &ccedil;ok gerileyen ise y&uuml;zde 3,61 ile ulaştırma oldu. ABD de a&ccedil;ıklanan verilere g&ouml;re, &uuml;lkede &ouml;zel sekt&ouml;r istihdamı, eyl&uuml;lde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021 den bu yana en d&uuml;ş&uuml;k istihdam artışı ger&ccedil;ekleşti. &Uuml;lkede, fabrika siparişleri, ağustos ayında y&uuml;zde 1,2 ile piyasa beklentilerinin &uuml;zerinde artış g&ouml;sterdi. &Ouml;te yandan ABD de Birleşik Otomotiv İş&ccedil;ileri Sendikası (UAW) iş&ccedil;ilerinin grevi devam ederken, en b&uuml;y&uuml;k sağlık kuruluşlarından Kaiser Permanente nin 75 binden fazla &ccedil;alışanı k&ouml;t&uuml; iş koşulları nedeniyle greve başladı. Y&uuml;zde 4,80 i aşarak 16 yılın en y&uuml;ksek seviyesine ulaşan ABD 10 yıllık tahvil faizi ise y&uuml;zde 4,75 te dengelendi. Analistler, ABD de a&ccedil;ıklanan verilerden gelen karışık sinyallerle k&uuml;resel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti. D&uuml;n &uuml;lkede JOLTS a&ccedil;ık iş sayısının piyasa beklentilerini geride bırakmasına karşın bug&uuml;n &ouml;zel sekt&ouml;r istihdamının beklentilerin altında kaldığını vurgulayan analistler, cuma g&uuml;n&uuml; a&ccedil;ıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş g&uuml;c&uuml; piyasasına daha fazla ışık tutacağını ve bunun ABD Merkez Bankası nın (Fed) bundan sonraki politikaları &uuml;zerinde belirleyici olabileceğini ifade etti. ABD de a&ccedil;ıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerden iyi gelmesinin sanayi sekt&ouml;r&uuml; i&ccedil;in olumlu sinyaller verdiğini aktaran analistler, diğer taraftan devam eden grevlerin &uuml;lke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğine dair endişeleri tetikleyebileceğine dikkati &ccedil;ekti. Yarın yurt i&ccedil;inde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik a&ccedil;ıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin diren&ccedil;, 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.